C’était Noël avant l’heure pour Golden State mais attention à la gueule de bois

Le Chase center était en fête la nuit dernière. Avant la rencontre, c’est Juan Toscano-Anderson qui avait pris le micro pour offrir ses vœux de fin d’année aux fans.

Pendant la rencontre, outre les performances solides de Stephen Curry et de Draymond Green, ce sont tous les joueurs de compléments qui ont répondu présent, mené par un Gary Payton II des grands soirs.

Propulsé titulaire avec les absences de Jordan Poole et de Damion Lee, tous deux dans le protocole sanitaire, le fils du « Glove » a su saisir cette opportunité pour briller, terminant la rencontre avec 22 points (record en carrière) avec un joli 4/7 de loin en 33 minutes de temps de jeu. Sa performance occulte cependant les bonnes sorties d’Otto Porter Jr. (8 points, 2/4 à 3-points, 9 rebonds, 3 passes, 3 contres), Nemanja Bjelica (9 points à 3 /6 de loin, 7 rebonds) et de Jonathan Kuminga (6 points à 2/3 de loin).

Sans leur deuxième, troisième (Andrew Wiggins) et quatrième meilleur marqueur, et avec un Andre Iguodala toujours ménagé, les Warriors ont eux besoin des contributions de tout le monde et ça a été le cas la nuit dernière.

Deux semaines cruciales pour Golden State

« Quand vous devez faire sans plusieurs joueurs majeurs, en particulier des scoreurs, vous devez trouver un ou deux joueurs qui peuvent mettre des tirs chaque soir et défendre collectivement comme des fous, » explique Steve Kerr. « Cette nuit, Gary (Payton II), JK (Jonathan Kuminga), Otto (Porte Jr), Beli (Nemanja Bjelica) ont répondu présent. C’est bien mais il va falloir recommencer lors du prochain match. »

On peut toutefois se demander si nous allons revoir ce genre de performance de la part des seconds couteaux face à des adversaires plus coriaces.

Les cinq prochains matchs de Golden State s’annoncent en effet corsés. Ils prendront la direction de Phoenix pour un match de Noël qui semble maintenant déséquilibré, avant une double confrontation face à Nikola Jokic et les Nuggets, puis un premier duel face au Jazz à Utah le 1er janvier, et une rencontre face à Miami au Chase Center le 3.

Si les Warriors peuvent espérer récupérer Jordan Poole et Andrew Wiggins lors de la dernière semaine de l’année, on peut toutefois imaginer qu’ils risquent de perdre d’autres joueurs à cause de la vague de Covid-19 qui frappe actuellement l’équipe. Après Jordan Poole, Andrew Wiggins et Damion Lee, c’est en effet Mike Brown, assistant coach de Steve Kerr, qui a été placé dans le protocole avant le match face à Memphis.

Golden State (26 victoires – 6 défaites) a réalisé un superbe début de saison mais les deux prochaines semaines pourraient redistribuer les cartes au sommet de la conférence Ouest. Affaire à suivre, donc…