Covid-19 : comme Evan Mobley et Scottie Barnes, Cade Cunningham part en quarantaine

Les choses se compliquent encore un peu plus pour les Pistons, bons derniers de la conférence Est (et de NBA).

Déjà privés de leur meilleur marqueur, Jerami Grant, pendant plus d’un mois, les voilà qui perdent désormais leur rookie phare, Cade Cunningham. Comme révélé par The Athletic, le premier choix de la Draft 2021 doit effectivement s’isoler pour une durée indéterminée, après qu’il ait été testé positif au Covid-19.

Le meneur de 20 ans est d’ailleurs le premier joueur de Detroit à entrer dans le protocole sanitaire de la ligue, alors que les cas flambent de partout, chez les autres franchises. Et cette pause forcée est un vrai coup dur, tant pour son équipe que pour lui, puisque l’ancien pensionnaire d’Oklahoma State commençait enfin à trouver ses marques récemment, après un début d’exercice compliqué.

Avant qu’il ne passe à côté de ses deux derniers matchs, Cade Cunningham (15.3 points, 6.2 rebonds, 5.2 passes et 1.4 interception de moyenne en 2021/22) affichait ainsi des statistiques de 22.0 points, 5.8 rebonds, 4.9 passes et 1.8 interception par match, entre le 30 novembre et le 18 décembre. Le tout à 47% aux tirs et 47% à 3-points, contre respectivement 38% et 31% sur l’ensemble de la saison.

En attendant le retour de leur pépite (possiblement rejointe par d’autres coéquipiers ?), les Pistons devraient s’appuyer davantage sur Cory Joseph, Frank Jackson, Saben Lee et surtout Killian Hayes à la mène. À condition, bien sûr, que le Français se remette rapidement de sa maladie, qui n’a pour le moment rien à voir avec le Covid-19.

À noter que, pour être tout à fait complet sur la situation sanitaire en NBA, Reggie Jackson (Clippers) et Danny Green (Sixers) sont eux aussi entrés en quarantaine, en cours de soirée.