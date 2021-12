Covid-19 : Clint Capela et Danilo Gallinari rejoignent Trae Young à l’isolement !

L’absence de Trae Young était déjà un coup dur pour les Hawks. Mais, en quelques minutes seulement, la situation a empiré à Atlanta puisque ESPN nous apprend que Clint Capela et Danilo Gallinari (ainsi que trois membres du staff) sont eux aussi mis à l’isolement.

Les trois joueurs vont donc manquer plusieurs matches et surtout celui de Noël, contre les Knicks. La NBA réfléchit d’ailleurs, a indiqué ESPN là encore, à plusieurs scénarios si des rencontres devaient être annulées ou déplacées ce samedi 25 décembre.

Les Hawks ont des difficultés à décoller cette saison (14 victoires pour 15 défaites) et sans Young, leur meilleur marqueur, ni Capela, leur meilleur défenseur, pendant plusieurs jours, il va être encore plus difficile de s’en sortir…

Atlanta Hawks center Clint Capela has entered the league’s Covid protocols too, sources tell ESPN. The Hawks are potentially without him, Trae Young and Gallinari on Christmas Day vs. the Knicks. https://t.co/QnBUabtFs4

