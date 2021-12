La MB.01 en mode « all black »

La toute première chaussure signature de LaMelo Ball signée Puma était attendue à la vente le 15 décembre dernier. Alors que le modèle est actuellement épuisé sur le site français de la marque, la MB.01 se projette déjà dans le futur avec un nouveau coloris, plutôt classique.

On avait déjà aperçu LaMelo Ball porter des MB.01 en noir et bleu-clair, un peu aux couleurs des Hornets. Cette version est presque intégralement noire, avec quelques touches de gris, sur l’avant de la chaussure et la languette. Ce nouveau coloris est attendu pour 2022, à 125 dollars.

(Via NiceKicks)

—

