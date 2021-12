Le gros coup des Spurs à Utah !

Quand les Spurs font un gros coup, ils ne le font pas à moitié ! Après les Bucks, les Celtics, les Warriors, et les Nuggets, les Texans ont accroché le Jazz à leur tableau de chasse, en s’imposant dans les toutes dernières secondes sur le parquet d’Utah.

Tout avait pourtant bien débuté pour les locaux, partis sur un 8-2 marqué par le alley-oop conclu par Rudy Gobert. Mais les Spurs ont vite montré qu’ils étaient dans le coup, s’appuyant sur les coups de feu de Doug McDermott, auteur d’un 3+1, Lonnie Walker IV et Devin Vassell pour prendre les commandes (23-28).

Les locaux ont repris du poil de la bête, sous l’impulsion d’un Donovan Mitchell plus agressif (11 points en deuxième quart-temps). Les missiles extérieurs de « Spida » et Royce O’Neale ainsi que le dunk de Gobert avant la pause ont ainsi offert 14 points d’avance au Jazz à la pause (73-59) !

Puis il y a eu ce troisième quart-temps qui a complètement inversé la tendance. Douze minutes durant lesquelles les Spurs ont collé 41 points (à 17/25 au tir) à la défense adverse, avec un Keldon Johnson affûté et cinq dernières minutes marquées par un 19-5 et conclues par un 3-points de Derrick White à la dernière seconde du buzzer du troisième acte (96-100).

Jordan Clarkson a sorti le grand jeu pour relancer les siens, mais c’est bien San Antonio qui a mieux fini. White, Murray et Johnson ont porté l’attaque texane, jusque dans les deux dernières minutes (119-119), moment où White a fait preuve d’un grand sang-froid face à un Mitchell chaud bouillant, avec deux paniers à mi-distance.

Walker a ajouté un lay-up décisif devant Gobert, puis après le raté de « Spida » près du cercle, c’est Murray qui a fini le boulot avec un lancer à 3 secondes de la fin pour assurer une victoire inattendue, 128-126.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’exploit des Spurs. Venir gagner à Salt Lake City est loin d’être une mission aisée. Le Jazz, qui restait sur une série de huit victoires, n’avait perdu que cinq matchs à la maison la saison dernière, et demeure une équipe difficile à maîtriser à domicile. C’est d’autant plus le cas au regard du scénario du match où les coéquipiers de Rudy Gobert ont compté jusqu’à 17 points d’avance, jusqu’à ce coup de chaud dans le troisième quart-temps qui a tout changé.

– Le duel White-Mitchell. Les deux joueurs se sont livrés à un petit face à face dans le final. Derrick White a répondu par deux fois à « Spida » avec deux tirs à hauteur de la ligne des lancers qui ont fait mouche. Après le petit coup de pouce de Lonnie Walker IV, Donovan Mitchell a craqué le premier en ratant un lay-up qui a permis à San Antonio de sécuriser la victoire.

– Un 3e quart-temps parfait. Les Spurs plantent 41 points dans le 3e quart-temps à 17 sur 25 aux tirs, et sans perdre le moindre ballon. Le tout en limitant le Jazz à 38% aux tirs.

TOPS/FLOPS

✅ La variété des Spurs. Gregg Popovich avait annoncé que la star serait l’équipe cette saison, et ça s’est vérifié cette nuit, le coach texan ayant pu s’appuyer sur une diversité d’armes pour arracher la décision. Au delà des 41 paniers à 3-points tentés, un record pour San Antonio cette saison, on peut noter que sept joueurs ont atteint les 11 points et plus. Un véritable casse-tête pour le Jazz qui a fini par s’en mordre les doigts.

✅ Dejounte Murray. Le meneur a signé son deuxième triple-double en trois matchs, et son 5e de la saison ! Il a cette fois terminé la rencontre avec 16 points, 11 rebonds et 11 passes décisives et a également été précieux dans le final renversant qui a permis à son équipe de s’imposer.

✅ Keldon Johnson. Un match plein, et des paniers importants : Keldon Johnson a été un guide pour les Spurs et on retiendra son missile à 3-points qui a forcé Utah a poser un premier genou à terre dans le dernier acte. De ses 24 points, 8 rebonds, 2 passes décisives, on retiendra son efficacité, à 10/13 au tir, dont 4/5 à 3-points.

✅ ⛔ Donovan Mitchell. Auteur de 27 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions, l’arrière d’Utah a connu une deuxième mi-temps compliquée, à 4/13 au tir. Il aurait pu être le héros de la rencontre s’il avait mis son dernier lay-up. Raté.

LA SUITE

Utah (20-8) : Le Jazz enchaîne avec la réception de Washington dès ce soir

San Antonio (11-17) : Les Spurs ont un nouveau déplacement à venir, ce dimanche à Sacramento.