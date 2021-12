Les Rockets, la tête dans les étoiles

Suite à une série de 15 défaites il y a trois semaines, Stephen Silas avait vu les rumeurs d’un limogeage apparaître à Houston. Au fond du trou, ses Rockets ont fini par rebondir, et de quelle manière !

Il y a d’abord eu une série de sept victoires, suivie de deux revers honorables face à Milwaukee (114-123) et Memphis (113-106), puis un nouveau tour de force lundi, avec un succès à l’extérieur sur le parquet d’Atlanta. Les Rockets ont ainsi résisté aux 41 points de Trae Young et ont terminé très fort en collant 44 points dans le dernier acte pour signer leur deuxième victoire de la saison loin de leurs bases, le tout après avoir effacé un déficit de 19 points !

Une victoire d’équipe

Les joueurs ont savouré ce succès à sa juste valeur, et leur coach au moins autant, Stephen Silas n’ayant pas été épargné par des péripéties à répétition depuis sa prise de pouvoir au début de la saison 2020/21.

D’autant qu’il a fait le bon choix en laissant le cinq Augustin-Gordon-Nwaba-Martin Jr-Sengun sur le parquet dans le quatrième quart-temps pour faire la différence.

« C’était un match très disputé, c’est clair. Et les gars dans le vestiaire sont tous heureux les uns pour les autres. Et ce genre de camaraderie, ce genre d’état d’esprit, cette façon de jouer dur, c’est autant de choses sur lesquelles on peut regarder en arrière et nous dire « On est venus et on a pris ce match », s’est réjoui Stephen Silas. « Beaucoup de choses ont fini par tourner en notre faveur. Mais alors que notre saison est très centrée sur le développement de nos jeunes, ce soir ça a été David Nwaba, ça a été DJ Augustin, ça a été Eric Gordon qui ont fait la différence dans le quatrième quart-temps. C’est de ça dont il s’agit, une équipe. Quelle victoire d’équipe. Et c’est un point sur lequel on peut aussi apprendre et progressons et que nous pourrons, je l’espère, appliquer sur le match suivant ».

Après avoir dû faire preuve d’adaptabilité avec les départs de James Harden et Russell Westbrook, la question sanitaire qui rebat les cartes au quotidien, l’imbroglio John Wall et donc cette fameuse série de 15 revers, Stephen Silas a appris « beaucoup de choses » sur son groupe. Mais ce qu’il retient en premier, c’est la ténacité avec laquelle celui-ci s’est battu pour en récolter les fruits aujourd’hui.

« Il me faudrait probablement plus que le temps imparti pour répondre à cette question, mais je sais que nous avons de la ténacité. Je sais que nous sommes compétitifs. Je sais que nous avons de gros bosseurs qui se tiennent prêts, quoi qu’il arrive. Dave Nwaba n’a pas joué, mais il a travaillé. Josh Christopher ne jouait pas, mais il a bossé. KJ Martin et Alperen, c’est la même chose. Il a bossé, même si il n’a pas joué plus de 13 minutes certains soirs », a rappelé Stephen Silas. « Aujourd’hui, nous sommes prêts à jouer ces matchs. C’est ce qui ressort le plus en ce moment. Nous sommes un groupe qui travaille dur et nous sommes très compétitifs ».

Tout le groupe au diapason

Alors qu’ils auraient pu lâcher prise à -19 à l’extérieur, ces Rockets ont désormais gagné en profondeur d’effectif et en caractère, avec chaque joueur capable d’apporter en fonction du contexte.

Le meilleur exemple sur ce match reste la performance d’Eric Gordon qui a repris confiance durant la belle série de Houston et qui a sorti son meilleur match de la saison, à 32 points.

« Chaque match est différent. Vous ne savez jamais combien de minutes vous allez jouer », a confirmé DJ Augustin, lui aussi auteur de son meilleur match de la saison sur le parquet des Hawks. « Vous ne savez jamais qui va être sur la touche. Il faut avoir cette mentalité, être prêt à répondre quand on fait appel à toit. Et quand votre numéro est appelé, être présent. C’est ce qui a été le plus important pour notre équipe, surtout les plus jeunes ».

L’énergie insufflée par cette série de bons résultats va désormais être mise à l’épreuve d’un calendrier plus contraignant, puisque les Rockets vont disputer six de leurs sept prochains matchs à l’extérieur. Il restera ensuite à réintégrer Jalen Green et Kevin Porter Jr, en espérant que leur retour ne perturbe pas la dynamique actuelle.