Covid-19 : Dwight Howard et Malik Monk eux aussi placés à l’isolement

Comme d’autres équipes avant eux, les Lakers sont passés d’un joueur mis à l’isolement à plusieurs en quelques minutes seulement. Dans un premier temps, après avoir annulé un entraînement, seul Talen Horton-Tucker était entré dans le protocole sanitaire de la ligue.

Puis, plus tard dans la soirée de mardi, annonce ESPN, Dwight Howard et Malik Monk ont suivi. Voilà Frank Vogel ainsi amputé, en plus de « THT », de deux remplaçants pour les jours à venir.

Sans oublier que ce mercredi soir, à Dallas contre les Mavericks, le coach californien aura un effectif réduit puisqu’il pourrait également faire sans Anthony Davis, toujours gêné par son genou gauche, et sera bien sûr privé de Trevor Ariza et Kendrick Nunn, toujours bloqués à l’infirmerie depuis le début de saison.