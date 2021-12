Le MVP de la nuit | Jayson Tatum libéré

Évidemment, Nikola Jokic aurait fait un très beau MVP après son nouveau festival face aux Wizards, mais difficile de ne pas choisir Jayson Tatum comme « MVP de la nuit ». L’ailier des Celtics a semblé libéré par le retour de Jaylen Brown, et il signe son meilleur match de la saison avec 42 points à 16/25 aux tirs, dont 7/13 à 3-points. Bien plus impliqué dans le jeu, et dans l’attitude, le champion olympique ajoute 5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions dans la victoire face aux Bucks, et Jaylen Brown explique pourquoi sa présence change beaucoup de choses.

« Vous ne pouvez pas faire des prises à deux sur nous deux à la fois » estime l’arrière/ailier de Boston. « Simplement en étant sur le terrain, j’enlève de la pression sur JT. Il peut jouer sans avoir constamment des prises à deux, voire des prises à trois sur lui. Si je suis sur le terrain et qu’il est pris à deux, je vais être plus agressif. Si on me prend à deux, ce sera à son tour d’être agressif. »

Meilleur marqueur de la NBA en décembre

Dans les faits, Jayson Tatum a été remarquable, capable de planter un 3-points malgré son défenseur, de pénétrer en force vers le cercle, ou de créer pour les autres justement sur les prises à deux.

La sortie de Khris Middleton l’a aussi bien aidé, et il inscrit 16 points dans le dernier quart-temps, avec ce 3-points qui assomme définitivement les Bucks. On retiendra aussi qu’il est allé chercher le cercle et qu’il a bien fait : 8 sur 9 aux tirs dans la peinture.

« C’est évident que la présence de JB change beaucoup de choses » confirme Jayson Tatum. « C’est une arme de plus, une menace de plus, et cela facilite le jeu de tout le monde. Cela crée des espaces pour moi, et les autres. »

Sans oublier aussi le travail de sape de Grant Williams sur Giannis Antetokounmpo qui a permis à Jayson Tatum de se concentrer sur le scoring, et moins sur la défense. À l’arrivée, la star de Boston confirme sa montée en puissance, et sur le mois de décembre, il est le meilleur marqueur de la NBA avec 32 points par match.