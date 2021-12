Pas de repos pour Stephen Curry et Draymond Green

À l’exception évidemment de Klay Thompson et James Wiseman, tous les Warriors devraient être en tenue ce soir pour le déplacement à Indianapolis. Même si Golden State est en back-to-back, et qu’il y a la tentation de laisser Stephen Curry et/ou Draymond Green au repos, Steve Kerr devrait pouvoir compter sur tout le monde.

« Tout le monde s’est très bien remis du match de la veille. Aucune préoccupation majeure, et je m’attends à ce que tout le monde joue. Mais on verra… » a déclaré le coach des Warriors.

Le « On verra » laisse planer un petit doute mais Draymond Green en tête, les Warriors veulent se rattraper après le revers face aux Sixers. Battu à Philly, Golden State a laissé son trône de la conférence Ouest mais également de la NBA aux Suns, et il est essentiel de relancer la machine.

« Le plus important pour Draymond et nous tous, c’est qu’on soit de retour dans la bagarre » poursuit Steve Kerr. « L’an passé, on s’est remis dans le bain, et ça a pris du temps, mais on a le sentiment de vraiment y être désormais. C’est une bonne sensation quand une défaite vous surprend et vous fait mal. Il y a des moments, il y a deux ans, où ça ne faisait plus mal, et peut-être que ça ne surprenait pas. Je pense simplement qu’on est dans une situation où l’on s’attend à gagner tous les soirs, et c’est une très bonne situation. »

Ce qui laisse entendre que les Warriors feront leur maximum pour éviter une deuxième défaite de suite. Ce qui signifie, du même coup, que Stephen Curry pourrait battre le record de Ray Allen à Indianapolis, sur les terres de Reggie Miller. Il lui faudra inscrire 7 paniers à 3-points. Il reste sur un 3/14 face aux Sixers…