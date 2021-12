À la chasse au record, Stephen Curry patine

Ray Allen va dormir une nuit de plus avec son record à 3-points sous l’oreiller. Bien muselé par Matisse Thybulle, Stephen Curry a vécu une deuxième soirée d’affilée compliquée avec un affreux 6 sur 20 aux tirs, dont 3 sur 14 à 3-points. Le voilà désormais à 2 967 tirs primés en carrière, soit six de moins que Ray Allen. Est-ce que la pression du record joue sur ses prestations ?

« Si vous ôtez le contexte des deux derniers matches, j’ai joué exactement de la même façon » assure-t-il. « Il faut juste que je mette mes tirs, et que j’aie conscience que l’adversaire ne veut pas que ça arrive sur son terrain, et ils défendent en conséquence. De manière générale, j’essaie de m’enlever ça de la tête, et de simplement jouer au basket, de prendre mes tirs habituels, et de jouer comme je le fais normalement. Il y a évidemment beaucoup d’attention, et c’est mérité puisque c’est un record NBA de tous les temps. J’apprécie cette attention, et ça arrivera quand ça arrivera… On doit juste continuer des matches pendant ce temps-là. »

Sur sa prestation du soir, Stephen Curry a reconnu que l’envergure de Matisse Thybulle l’avait gêné, mais il n’y a pas que ça. « J’ai raté trois ou quatre tirs que je mets habituellement. Ce n’est pas uniquement lui. Joel (Embiid) a bien flotté en défense sur tout le terrain, et ils coupaient les lignes de passe sur la plupart des possessions. »

Qu’en pense Draymond Green ? « Je crois que tout le monde est suspendu à ce record. On veut tous assister à ça… mais si vous me demandez si cela a un impact négatif sur l’équipe, ma réponse est non. »

Le record battu au Madison Square Garden ?

La prochaine tentative est prévue lundi soir, à Indianapolis, terre des exploits de Reggie Miller, l’ancien détenteur du record. Sauf que les Warriors pourraient laisser Stephen Curry au repos car ils sont en back-to-back, et qu’ils jouent le lendemain à… New York, au Madison Square Garden.

« Je veux toujours jouer, mais je dois aussi avoir en tête notre objectif , et vérifier comment je me sens physiquement après chaque match » explique Stephen Curry à propos d’une éventuelle mise au repos. « Je ne veux pas en dire trop, mais il y a des choses sur lesquelles vous faites de l’entretien de manière régulière. Nous prendrons la bonne décision, en conséquence. »

Il faut savoir que les Warriors jouent cette semaine quatre matches en six jours, avec deux « back-to-back », et Steve Kerr a confirmé qu’une éventuelle mise au repos sera décidée ce dimanche.

« On a des grands rêves pour les playoffs » rappelle le coach de Golden State. « On se doit d’être prudents avec le temps de jeu de Steph et son nombre de matches joués. Pour l’instant, il se sent très bien, mais on doit faire attention de ne pas trop tirer sur la corde. »

En clair, il y a de grandes chances que Stephen Curry soit laissé au repos face aux Pacers, plutôt que face aux Knicks. Et forcément, le prestige du Madison Square Garden y est pour beaucoup.