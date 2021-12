Le MVP de la nuit | Le record de la saison pour Kevin Durant

Nouveau règlement oblige, les cartons offensifs sont moindres cette saison, et cette nuit, Kevin Durant s’est emparé du record de la saison avec 51 points face aux Pistons. Jusqu’à présent, seul Stephen Curry avait atteint la barre des 50 points, et KD en profite du même coup pour battre son record de points sous les couleurs des Nets.

Sa franchise en avait bien besoin puisqu’elle était embarquée dans un match piège, et Kevin Durant a compensé l’absence de James Harden en ajoutant 9 passes, 7 rebonds, mais aussi 2 contres.

« Kevin a été incroyable », a déclaré Steve Nash, l’entraîneur des Nets. « Ce n’était pas une soirée facile. Ils se sont donnés à fond, avec beaucoup d’énergie. On a joué avec plusieurs cinq différents, avec des gars qui ont essayé d’écarter le jeu et de trouver leur place sur le terrain. C’était un défi pour nous. Et Kevin est capable de marquer 51 points et d’ajouter 9 passes, 7 rebonds, 2 contres, 1 interception… C’est incroyable. »

Montrer l’exemple en défense

Meilleur marqueur de la NBA, Kevin Durant est le pilier de cette équipe alors que Steve Nash doit jongler entre les blessures et l’absence de Kyrie Irving.

De cette soirée, on retiendra son formidable 3e quart-temps où il inscrit les 13 premiers points de son équipe, pour terminer à 16 points à 8 sur 8 aux tirs. Le tout sans chercher à tire la couverture vers lui.

« J’ai le sentiment qu’on a assez de monde pour marquer des points » estime Kevin Durant. « J’ai le sentiment que si on suit le plan de jeu en défense et qu’on joue physique, l’attaque viendra d’elle-même. Pendant un moment, on s’est refroidi, et je me suis dit qu’il fallait que je sois plus agressif. »

Une agressivité défensive également, et Kevin Durant insiste sur ce côté du terrain. « On se doit de ne faire qu’un : la défense est un concept collectif… Un joueur ne peut pas faire autre chose que les quatre autres. La défense permet de gagner des matchs et vous donne une plus grande marge de manœuvre sur le plan offensif. Si nous défendons bien, nous avons un peu plus de liberté sur le plan offensif. C’est moi qui donne le ton des deux côtés du terrain, donc j’essaie de le faire autant que possible. »

Un record de plus

Cette intensité défensive se retrouve dans le dernier quart-temps avec une défense des Nets qui limite les Pistons à à un 4 sur 18 aux tirs, tout en provoquant huit balles perdues. Le tout en parvenant à se défaire de la défense haute de Detroit.

« Ils ont vu qu’ils nous manquaient des meneurs, des dribbleurs, et ils ont voulu nous presser. On savait que ce serait difficile de sortir le ballon, mais qu’une fois qu’on passait le milieu de terrain, on pourrait poser nos systèmes et qu’ils allaient se relâcher. Une fois qu’on est parvenu à le faire, on a été capable de trouver notre rythme et de dérouler. »

Dans les faits, ça donne un 11-0 pour attaquer le dernier quart-temps. La 5e faute de Kevin Durant, qui restera sur le terrain, permet aux Pistons de stopper l’hémorragie, mais les Nets enchaînent avec un 8-0.

Le match est plié, et KD rejoindra le banc à une minute de la fin avec 51 points, le nouveau record de la salle des Pistons, détenu jusque-là par… Blake Grffin.