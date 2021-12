Avec le All-Star Game 2022, des retombées attendues pour la ville de Cleveland

Cleveland, capitale de la planète basket le temps d’un week-end. La ville de l’Ohio sera l’hôte de la prochaine édition du All-Star week-end, du 18 au 20 février 2022. Pour Cleveland, qui n’a plus accueilli cet événement depuis 1997, les retombées attendues sont importantes.

« C’est vraiment l’un des événements les plus importants que Cleveland puisse accueillir. Sur la base des précédents All-Star Game, on dit généralement que l’impact en termes de ventes directes serait supérieur à 100 millions de dollars », chiffre David Gilbert, gérant de l’agence Destination Cleveland, .

Le responsable compare ce rendez-vous au Super Bowl du football américain dans la mesure où la ville d’accueil est connue à l’avance. Ce qui permet aux acteurs locaux d’anticiper.

« Pensez aux Finals NBA, c’est un événement énorme, mais ils ne savent que quelques jours à l’avance quelles villes seront les hôtes. C’est l’occasion pour eux de planifier plus d’un an à l’avance pour mettre en avant leur sport, leur ligue, à toute leur « famille » pour ainsi dire, leurs équipes, leurs propriétaires et leurs sponsors. »

Bon pour l’image de la ville

Évidemment, avec 1 000 représentants des médias et près de 15 000 visiteurs et fans attendus, le rayonnement pour la ville est assuré. « Il y aura beaucoup plus de célébrités ici qu’en temps normal, complète David Gilbert, conscient que les pôles de Los Angeles, New York ou Miami sont davantage attractifs. On entend dire que les gens qui cherchent des lieux pour accueillir des événements ont beaucoup de mal parce que tous les musées et lieux d’événementiels sont réservés, jour et nuit. »

« L’impact économique sera énorme, dit encore le responsable. La NBA fait un excellent travail avec nous pour que l’événement soit lié à la ville. Bien que cela ne soit pas mesurable économiquement, pour une ville comme Cleveland qui travaille en permanence très dur pour améliorer son image, le fait d’être vu dans tout le pays et dans le monde entier par autant de personnes est également une opportunité incroyable pour nous. »