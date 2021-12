Triple-doubles | LeBron James dans le club des 100

« Le club des cinq ». C’est le nom qu’on pourrait donner à ce cercle des joueurs à 100 « triple-doubles » et plus en carrière. Un cercle dans lequel est entré cette nuit LeBron James, auteur de 20 points, 11 passes et 10 rebonds face aux Grizzlies. Devant lui, au classement, Russell Westbrook (189), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) et Jason Kidd (107).

C’est son premier de la saison, et son 27e sous le maillot des Lakers, ce qui lui permet de dépasser Elgin Baylor au palmarès de la franchise. À bientôt 37 ans, ce sera compliqué de monter sur le podium et de dépasser Magic Johnson, mais en revanche, il a le temps de prendre la 4e place de Jason Kidd, qu’il a côtoyé aux Lakers.

Nikola Jokic, le prochain à 100 ?

Derrière LeBron James, ça se bouscule avec une lutte entre James Harden et Nikola Jokic. L’arrière des Nets en est à 62 en carrière, tandis que Nikola Jokic a réalisé cette nuit son 61e en carrière. À seulement 26 ans, le Serbe est en avance sur les temps de passage de Russell Westbrook ou LeBron James, et il pourrait dans un ou deux ans atteindre ce chiffre de 100 triple-doubles en carrière. Plus jeune (22 ans seulement), Luka Doncic en est à 38, mais son rythme s’est sérieusement ralenti cette saison.

À propos de « rythme », rappelons que LeBron James n’était pas forcément un spécialiste du genre à ses débuts en NBA, et sur ses 19 ans de carrière, il a compilé 58 triple-doubles lors des six dernières saisons. Sa saison la plus prolifique, c’est en 2018 avec 18 triple-doubles pour sa dernière année aux Cavaliers. Lors de son passage au Heat, il n’en réalise que 9 mais… ce total lui permet de détenir le record de la franchise.