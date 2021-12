Les Pelicans peuvent s’en mordre les doigts. Alors qu’ils menaient de cinq points à moins de deux minutes de la fin, les hommes de Willie Green ont fini par craquer face à un Nikola Jokic des grands soirs, qui a tout simplement tout raflé sur son passage, avec trois paniers décisifs pour arracher la prolongation et 11 points durant l’ « overtime » qui ont achevé New Orleans.

Le Serbe a constamment alimenté l’attaque des Nuggets par sa polyvalence jusqu’à ce final en apothéose où il a pris le match à son compte, faisant la chanson à un Jonas Valanciunas dépassé par sa panoplie offensive. A certains moments, on a l’impression de revoir Dirk Nowitzki…

« Je me suis bien senti. L’équipe a cru en moi. Le coach a dessiné quelques systèmes pour moi. Le ballon est rentré et on a juste continué comme ça. A l’arrivée, ils ont vraiment eu confiance en moi et ça me met vraiment à l’aise pour prendre des tirs dans ces situations », a déclaré le MVP de la saison dernière après la rencontre.

Un tueur au sang-froid

Les Pelicans n’ont jamais trouvé la solution pour l’arrêter et ont fini par le payer cher, s’inclinant pour de bon suite à un nouveau face à face remporté par le Joker devant Jonas Valanciunas.

Auteur de 39 points, à 17/23 au tir, 11 rebonds et 11 passes décisives, Nikola Jokic a encore livré une démonstration, avec une efficacité remarquable (74% de réussite), inspirant une fois de plus l’admiration de son coach Mike Malone, qui a pourtant déjà tout vu de son joyau.

« Il ne va pas vous battre par sa vitesse, il ne va pas prendre le dessus par son jump, il va vous dominer par son talent, par son intelligence, et il le fait de façon méthodique », a décrit coach Malone. « C’est l’un des joueurs les plus clutchs en NBA sur ces cinq dernières années et on en a eu l’exemple encore ce soir ».

Nul doute que les Pelicans ont dû en faire des cauchemars.