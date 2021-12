Happy Birthday | Les highlights de Dwight Howard lors de la saison 2010/11

Ce n’est pas la meilleure saison de Dwight Howard à Orlando sur le plan collectif, puisque le Magic avait atteint les Finals en 2009 et que le club floridien prendra la porte dès le premier tour en 2011.

Toutefois, sur le plan individuel, c’est sans doute l’apogée de « Superman ». Avec 22.9 points de moyenne, Dwight Howard réalise ainsi sa meilleure saison au scoring en carrière, combinant puissance et vivacité, à 59.3% de réussite. Il ajoute 14.1 rebonds, 2.4 contres et 1.4 interception, en décrochant son troisième (et dernier) trophée de meilleur défenseur de l’année, tout en finissant 2e au classement du MVP, derrière Derrick Rose.

Malheureusement, après l’apogée viendra le déclin. Le « lockout » passe par là et Dwight Howard veut quitter Orlando, entraînant un mélodrame accentué par une hernie discale, avant son transfert vers les Lakers.

C’est sans doute parce qu’il n’a vraiment connu que quatre (ou cinq) ans de vraie domination que « D12 » a été laissé aux portes de la liste des 76 meilleurs joueurs de l’histoire. Mais durant ces quelques années, et malgré ses limites, Dwight Howard était un vrai monstre, qui pilonnait les raquettes adverses chaque soir.