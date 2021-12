C’est peut-être le plus beau Top 10 de la saison pour le moment. Il faut dire qu’entre Giannis Antetokounmpo et Miles Bridges qui s’échangent les dunks, Jarrett Allen et Montrezl Harrell qui vont récupérer des alley-oops en haute altitude, ou encore Robert Williams III qui place un contre décisif, il y a déjà du lourd…

Et que dire des dribbles de Trae Young et de LaMelo Ball, qui fait carrément perdre l’équilibre à Jrue Holiday !