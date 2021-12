Malgré les défaites, Brandon Ingram entend bien progresser avec les Pelicans

Le temps passe pour Brandon Ingram et toujours pas une campagne de playoffs au compteur. Après trois premières saisons aux Lakers, le joueur de 24 ans semble bien parti pour connaître une troisième année de suite sans postsaison avec les Pelicans.

Même si son équipe redresse la barre ces dernières semaines, avec notamment trois victoires sur les quatre derniers matches, New Orleans reste avant-dernier de sa conférence (6 victoires – 17 défaites).

Évidemment, cette accumulation de mauvais résultats lui pèse. « Je me suis engagé avec la Nouvelle-Orléans à rester ici pendant cinq ans, sans savoir ce que cela allait donner », livre-t-il à NBA.com. « Bien sûr, je veux toujours être du côté des gagnants. C’est toujours frustrant de perdre, perdre et perdre encore. Mais je pense qu’il y a quelque chose de beau à vouloir se surpasser. »

L’ailier ne cache pas que la situation est parfois « plus frustrante qu’autre chose. Mais la plupart du temps, je me pose et me dis : ‘Ce jeu est ce qui a créé toutes les opportunités dans ma vie. Que voudrais-je y mettre d’autre ?’ »

Une poignée de victoires supplémentaires sans doute, ainsi qu’une production personnelle un peu plus élevée. Pas tout à fait remis de sa blessure à la hanche, sa moyenne est passée d’environ 24 points à 47% aux tirs à 21 points à 43% cette année. Et en l’absence Zion Williamson, il encaisse par exemple davantage de chocs.

Le retour attendu de Zion

« Le message que je leur donne est le message que je me donne à moi-même », poursuit Brandon Ingram en pensant à ses coéquipiers. « Plus vous continuez à jouer, plus vous apprenez différentes choses. Il ne faut donc pas être dans l’auto-frustration. Vous pouvez regarder la colonne des victoires et des défaites tous les jours et vous dire : ‘Putain mec ! Ça ne va pas si bien que ça.’ Mais on continue à apprendre de chaque match. »

Évidemment que ce processus sera facilité avec le retour de Zion Williamson, qui se rapproche. Le MIP 2020 prédit déjà que son coéquipier va tourner à entre 25 et 30 points par match. Suffisant pour arracher une place en playoffs ?

« Je n’ai pas d’attentes », rétorque prudemment l’ailier. « Tout dépend de notre état d’esprit, de ce qu’on est prêts à supporter, de notre santé physique. Mais quand il reviendra, je pense qu’on peut être très bons. On a encore un peu d’apprentissage à faire, surtout pour nos jeunes qui doivent s’en sortir des deux côtés du terrain. Mais je pense qu’on peut faire des progrès pour devenir une équipe qui gagne. »