Pour les retrouvailles avec le Heat, Nikola Jokic a le triomphe modeste

L’ambiance devait être électrique, et les fans du Heat espéraient sans doute faire que Nikola Jokic passe un sale quart d’heure, un peu plus de deux semaines après l’incident survenu avec Markieff Morris, toujours absent depuis son altercation avec le Serbe. Mais il n’en a rien été.

Non seulement les Nuggets ont largement dominé Miami, mais Nikola Jokic a été étincelant, cumulant 24 points, 15 rebonds, 7 passes décisives en 33 minutes dans une précieuse victoire 120 à 111.

« J’ai joué en Serbie », a-t-il déclaré après le match, comme pour signifier que l’ambiance de la FTX Arena ne l’effrayait pas plus que ça. « Pour moi c’était juste un match comme un autre. C’est toujours sympa de jouer à Miami, l’atmosphère est toujours bonne. C’était un bon match », a-t-il poursuivi, comme si de rien n’était.

« Il y avait une bonne énergie, particulièrement après avoir aligné six défaites, et on a bien joué aujourd’hui, et c’est le plus important. Tout le monde a contribué. On a eu sept joueurs à dix points et plus. Donc tout le monde a partagé le ballon, et tout le monde l’a touché. C’est une grosse victoire pour nous. (…) On a montré qu’on pouvait battre de très bonnes équipes et qu’on pouvait produire du bon basket ».

Strahinja et Nemanja Jokic, simples supporters

Bien que les deux frères de Nikola Jokic, Strahinja et Nemanja, étaient présents dans l’enceinte, ce qui n’a pas manqué de mettre de l’huile sur le feu avant la rencontre, le coach des Nuggets, Mike Malone, a tenu a souligner que c’était devenu une habitude, et que leur présence n’avait rien à voir avec l’incident ayant impliqué Nikola Jokic et Markieff Morris, sur le terrain puis sur les réseaux.

« Ils viennent ici parce que c’est Miami, et je crois savoir que chaque année, lorsqu’ils ont été en mesure de venir, en dehors de la période Covid, ils ont été là. Et ce n’était pas pour causer des problèmes, juste pour supporter leur frère, ce qu’ils font toujours », a-t-il ajouté.

Pour Nikola Jokic, l’épisode Markieff Morris fait désormais partie du passé. « C’est derrière nous. Nous avons besoin d’avancer. On a gagné et c’est la chose la plus importante », a-t-il conclu, ajoutant toutefois qu’il n’avait pas pris des nouvelles de Markieff Morris, touché au cou et toujours sur la touche, depuis.