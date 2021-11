DeAndre’ Bembry, le couteau-suisse des Nets

Alors que le « Big Three » des Nets n’est plus qu’un « one-two punch » qui se cherche encore en attendant que James Harden retrouve son niveau d’antan, les Nets ont besoin d’aide. Patty Mills et LaMarcus Aldridge ont apporté leur écot depuis le début de saison, mais DeAndre’ Bembry fait aussi partie des soldats de l’ombre de Brooklyn.

Auteur de 18 points et 9 rebonds, il a carrément été l’un des meilleurs joueurs de son équipe face aux Suns, dans l’affiche de ce weekend. Et ce, après avoir frôlé le double-double à 9 points et 10 rebonds dans la victoire de Brooklyn sur Boston…

« Il a fait un super match [face à Phoenix] avec sa défense sur le porteur de balle, sur ses coupes vers le cercle, pour se rendre disponible et aux rebonds », explique ainsi Kevin Durant. « On va avoir besoin qu’il continue à faire ça. C’est une étincelle pour nous en sortie de banc. Il était une des bonnes nouvelles sur ce match. J’espère qu’il va continuer comme ça et continuer à s’améliorer. »

« Role player » à Atlanta sur ces quatre premières saisons, DeAndre’ Bembry a dû faire son baluchon à la fin de son contrat rookie chez les Hawks. Avec 6 points, 3 rebonds et 2 passes de moyenne, l’arrière formé à St Joseph était un remplaçant valeureux pour les Hawks, mais pas non plus un élément indispensable.

Un couteau-suisse pour les Nets

Signé au minimum vétéran à Toronto la saison passée, il est désormais dans le même costume, mais chez une troisième franchise de l’Est, et pas des moindres, Brooklyn.

« Il nous donne de la vitesse et des qualités athlétiques. Il nous donne un défenseur qui peut s’occuper des options n°1 de nos adversaires. Et il coupe aussi très bien en attaque », apprécie Steve Nash dans le New York Post. « On a bien communiqué avec lui pour qu’il comprenne son rôle et je pense qu’il a été fantastique pour l’équipe avec sa volonté de se battre et de progresser individuellement. Je suis vraiment fier de ses efforts et il progresse. »

Avec 10 points et 6 rebonds sur ses quatre titularisations, DeAndre’ Bembry a été une très bonne pioche de la part de Sean Marks à l’intersaison. Recruté au minimum syndical, l’arrière n’avait que 750 000 dollars garantis quand il a signé son contrat en août dernier. Ce 15 décembre, son contrat deviendra garanti à hauteur de 1.25 million de dollars. Et le 7 janvier, il sera complètement garanti (à 1.93 million de dollars).

« C’est évidemment différent de sortir du banc », reconnaît-il d’ailleurs, alors qu’il a été propulsé dans le cinq majeur lors des quatre dernières rencontres des Nets. « En sortie de banc, tu veux parfois essayer de changer le tempo du match si on est à la traîne. Mais titulaire, tout le monde essaye de se réveiller et de se mettre en jambes, donc c’est difficile de tenir ce rythme. Mais c’est mon jeu. J’entre en jeu et je dois être agressif défensivement pour essayer de perturber les actions adverses. »