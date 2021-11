Trois coloris en approche pour la MB.01

Et trois qui font cinq ! Puma fait doucement monter la sauce autour de la première chaussure signature de LaMelo Ball. Alors que deux premiers coloris avaient été dévoilés, en orange ainsi qu’en noir et bleu, ce sont cette fois trois nouvelles versions de la MB.01 qui ont émergé.

Les modèles allient à chaque fois plusieurs teintes de la même couleur, pour la version verte et la version bleue, tandis que la paire blanche est recouverte de gris sur la semelle extérieure. Les logos et inscriptions du modèle bleu ressortent en violet, ceux du modèle vert et du modèle blanc apparaissent en noir.

Trois coloris qui devraient étoffer la série en 2022, à un prix actuellement estimé à 125 dollars la paire.

