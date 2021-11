Un coup d’œil au prochain coloris de la MB 01 

Puma a frappé fort en mettant le grappin sur LaMelo Ball, et a marqué le coup en élaborant une chaussure signature pour la star montante de Charlotte, un véritable événement pour la marque.

Alors que le premier modèle, en orange et rouge, a déjà officiellement présenté et sera commercialisé mi décembre, LaMelo Ball s’est présenté avec un nouveau coloris aux pieds ces dernières semaines.

Un coloris plus sobre, plus fidèle aux couleurs de sa franchise également, avec une base noire contrastée par ce maillage partant du col en bleu ciel, couleur également utilisée sur les finitions comme les logos et les contours sur la languette et l’inscription « 1 of 1 » également visible a l’avant de la chaussure.





—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 3 « Pine Green » revêtue de cuir nubuck noir enduit et qui présente des détails Vert pin tendance pour commencer cette nouvelle saison. Livraison offerte.