Cedi Osman retrouve la flamme

Auteur de ses deux meilleurs matchs de la saison quasiment coup sur coup cette semaine, avec 26 points face à Boston et 23 points face à Phoenix, Cedi Osman n’a certes pas pu endiguer la spirale négative dans laquelle sont actuellement pris les Cavs, sur cinq revers de rang. Mais, au moins, il s’est retrouvé.

« Son rôle est d’être une étincelle en sortie de banc », explique JB Bickerstaff pour Cleveland.com. « Prends et rentre tes tirs ouverts et facilite l’attaque quand il le faut. On a essayé au mieux de simplifier son rôle. Il a pris ça à bras-le-corps et il essaye de faire ce qui est le mieux pour l’équipe. Il est devenu une star dans son rôle. »

Après une saison très difficile la saison passée, à 10 points à 37% de réussite dont un petit 31% à 3-points, l’international turc voulait rebondir. Sans stabilité, balancé entre le poste 3 et le poste 4 selon les besoins de l’équipe, il n’avait jamais trouvé son rythme. Et il est même devenu la cible des critiques pour les fans.

Fantomatique en début de saison, avec des minutes dans le garbage time face aux Clippers puis un « DNP » face aux Lakers, Cedi Osman a eu le déclic le match suivant, face à Phoenix. Depuis son match à 20 points contre les Suns, il a commencé à retrouver des minutes. Et du rythme.

« Je me suis transformé. Je suis entré en jeu et j’ai fait les bonnes actions, j’ai réussi quelques tirs et je me suis battu en défense. Je me sens bien en ce moment. Depuis ce match, je me sens en confiance. Je joue mon jeu. Je connais mon rôle. J’essaie simplement de faire ce qui est le mieux pour l’équipe. »

Osman a un boulevard

Avec 14 points à 48% de réussite dont 41% à 3-points, plus 4 rebonds et 2 passes sur ses 11 derniers matchs, et ce de manière constante avec seulement trois sorties sous les 10 points, Cedi Osman a parfaitement répondu aux attentes de son coaching staff. Même si les résultats ne suivent pas encore…

« Vu le scoring qu’on a perdu à cause des blessures, il a plutôt bien repris le flambeau », apprécie J.B. Bickerstaff. « Quand notre banc entre en jeu, on ne perd pas de terrain. Il a bien joué des deux côtés du terrain. Il a relevé le défi défensif aussi. Cedi produit du très bon basket, il a excédé nos attentes dans son rôle. »

Dans un système plus ouvert à la passe, Cedi Osman est devenu un finisseur redoutable car il est toujours à la relance, et se situe bien sur attaque placée, ou se propose également sur des coupes sans ballon. Surtout, stabilisé dans un rôle simplifié, avec des minutes assurées dans la rotation, il est lancé.

« J’essaye d’être plus agressif mais je laisse le jeu venir à moi. Je suis prêt à prendre mes responsabilités pour la seconde unité » conclut-il ainsi.