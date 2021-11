Le Heat se complique la vie à Detroit

Comme face aux Lakers, les Pistons ont mené pendant trois quart-temps. Et comme face aux Lakers, les Pistons ont fini par craquer. C’est Saddiq Bey qui avait placé les siens sur les bons rails par son adresse extérieure. En face, le Heat mise sur une zone mais Detroit met dedans, et à la mi-temps, les Pistons sont devant (53-47).

Au retour des vestiaires, Detroit perd son adresse à 3-points mais Jerami Grant fait mouche à mi-distance, et l’écart atteint les 12 points (70-58). Il reste alors 15 minutes à jouer. Moment choisi par Erik Spoelstra pour proposer une défense quasiment tout-terrain, avec une zone plus haute sur demi-terrain. Detroit perd soudainement tout rythme et c’est Tyler Herro qui se charge de sanctionner. En première intention, il dégaine de partout. Les Pistons sont dépassés, et le Heat signe un 27-6 en huit minutes pour prendre les commandes (80-79) puis s’échapper (92-82).

Comme face aux Lakers, les Pistons ne parviennent plus à approcher le cercle, ni à mettre dedans, et le Heat s’impose 100-92 pour une 6e victoire en sept matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les 4e quart-temps des Pistons. En deux matches, face aux Lakers et aux Pistons, les Pistons ont encaissé 70 points dans le 4e quart-temps, avec un différentiel de… -37 ! Cette nuit, les joueurs de Dwane Casey perdent 33-16 le dernier quart-temps et dès que le Heat a augmenté l’intensité, Detroit n’a pas été capable de répondre. Il manque un vétéran dans cette équipe capable de calmer tout le monde et de gérer les attaques. Cory Joseph pourrait être ce joueur mais il était perdu face à la zone.

La zone du Heat. Erik Spoelstra est le stratège préféré des GM cette saison, et il a proposé tout un tas de défenses différentes. Il faut dire que les Pistons n’avaient aucun poids sous les panneaux avec l’absence de Kelly Olynyk et la suspension d’Isaiah Stewart, et Erik Spoelstra avait décidé d’interdire l’accès au cercle et de gêner la montée de balle. C’est un régal à regarder avec des joueurs bien synchronisés et des bras actifs. Mais attention à la ligne de fond car en première mi-temps, il y avait des oublis.

TOPS/FLOPS

✅ Tyler Herro. C’est l’étincelle de la soirée côté Heat. Deux 3-points coup sur coup ont réveillé ses coéquipiers, et ensuite la confiance a fait le reste. Favori pour le titre de meilleur 6e homme, le shooteur a beaucoup attaqué sur sa main gauche, et sa technique lui permet de finir près du cercle, ou de se stopper à 3-4 mètres pour shooter avec la planche. On l’a aussi vu pénétrer pour mieux servir un Jimmy Butler arrivé en trailer. Sa palette en attaque est de plus en plus intéressante.

✅ La « second unit » du Heat. Menés de 9 points à trois minutes de la fin du 3e quart-temps, le Heat a renversé le cours du match grâce à un cinq composé de Kyle Lowry, Tyler Herro, Gabe Vincent, Caleb Martin et Dewayne Dedmon. Leur zone a asphyxié les Pistons, et les relances rapides de Kyle Lowry ont permis de jouer en première intention. L’ancien meneur des Pistons réussit 7 passes dans le 4e quart-temps.

✅ Hamidou Diallo. Un vrai « energizer » côté Detroit et il mériterait sans doute de jouer un peu plus. Il apporte de l’envie, de la vitesse et des prises de risque. Sans oublier le spectacle avec un contre énorme, main gauche, sur Herro, ou de jolis moves sous le cercle.

⛔ Cade Cunningham. Le premier choix de la Draft a livré son plus mauvais match depuis ses débuts. Des balles perdues, des mauvais choix en attaque, de la maladresse… Une soirée sans du début à la fin, et il n’y a franchement rien à garder de sa prestation.

LA SUITE

Miami (12-6) : suite du « road trip » avec la visite des Wolves dès mercredi soir.

Detroit (4-13) : back-to-back aussi pour les Pistons qui entament une série de cinq matches en déplacement du côté de Milwaukee.