Michael Porter Jr. pourrait encore être opéré du dos…

Si Michael Porter Jr. était tombé à la 14e place de la Draft 2018, alors que beaucoup le voyaient comme un potentiel premier choix, c’est que son dos inquiétait beaucoup de monde, le staff médical des Clippers pensant même que ça le rendait inapte à la pratique du sport de haut niveau…

Finalement, après une deuxième opération et une saison rookie blanche, l’ailier avait prouvé que ce n’était pas le cas, réussissant une très belle campagne 2020/21, au point de décrocher un contrat maximum à Denver.

Le hic, c’est que le joueur de 23 ans est déjà rattrapé par ses soucis de dos. Gêné depuis le début de saison, il a aggravé le problème lorsqu’il est parti en contre-attaque, ratant complètement un layup tout cuit face aux Rockets. C’était le 6 novembre dernier et, depuis, on n’a plus revu « MPJ » sur les terrains…

On sait juste que Michael Porter Jr. se soigne désormais au quotidien pour tenter de renforcer son dos mais le Denver Post vient d’annoncer que le souci était nerveux, et que la saison de l’ailier était potentiellement menacée.

Pour l’instant, le club attend de voir si le joueur fait des progrès avec les soins actuels mais si ce n’est pas le cas d’ici une semaine, il faudra envisager d’autres traitements. Une nouvelle opération (la troisième, à 23 ans…) du dos pourrait alors être envisagée, et ce serait alors synonyme de fin de saison pour l’ancien de Missouri.