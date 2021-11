Toujours le même refrain chez les Kings

Les matches se suivent et se ressemblent pour les Kings, avec une septième défaite en huit matches. En face, il y avait le Jazz, et un simple coup d’accélérateur au début du 4e quart-temps a suffi à Rudy Gobert et ses coéquipiers pour tuer le match. Conséquence, des « Fire Walton » sont à nouveau descendus des tribunes du Golden 1 Center, et une fois de plus, les joueurs ont défendu leur coach.

« Le staff est présent chaque jour et il fait bien son travail. Ils scoutent l’autre équipe, nous donnent les informations nécessaires pour être le mieux préparé possible » assure Richaun Holmes. « Personnellement, je n’ai jamais vraiment compris ce que l’on reproche aux entraîneurs. Quand on affronte quelqu’un, c’est à moi qu’il faut s’en prendre. Les écrans retards manqués, les choses de ce genre… C’est de ma faute, c’est la faute des joueurs. C’est toujours comme ça que je l’ai ressenti. »

« On est passé de -4 à -14. Quelques erreurs, c’est deux 3-points, des lancers, et c’est un différentiel de 10 points »

Cette nuit, les Kings ont tenu tête au Jazz pendant 35 minutes, et puis il y a eu un trou d’air sur quelques possessions, et ça suffit à perdre un match. « Quand vous jouez une équipe comme Utah, ils capitalisent sur tout… Un lay-up manqué, une balle perdue… En gros, ils ont marqué sur toutes nos balles perdues, et ils capitalisent sur la moindre erreur » constate De’Aaron Fox.

Même analyse chez Richaun Holmes. « En gros, c’est ça… Quelques brèches après s’être donnés à fond, et quand vous avez une équipe comme Utah, une bonne équipe comme eux, ils vous le font payer. À chaque fois qu’on a connu une baisse, on l’a payé. C’est comme ça que ça arrive… On est passé de -4 à -14. Deux erreurs, c’est deux 3-points, des lancers, et c’est un différentiel de 10 points. »

« Ce soir, première action, on s’est fait bouger, et on n’a pas pu exécuter notre système. C’est de ça qu’il s’agit : faire ce qu’on a dit »

Pour Harrison Barnes, ce serait bien qu’au lieu de parler, lui et ses coéquipiers agissent. Chaque soir, c’est le même refrain, et rien ne change à l’entre-deux.

« Pour notre premier match, après notre « road trip », on avait parlé de l’aspect physique, et du fait que les adversaires nous poussent et nous empêchent de trouver nos positions » raconte l’ancien Warrior. « Ce soir, première action, on s’est fait bouger, et on n’a pas pu exécuter notre système. C’est de ça qu’il s’agit : faire ce qu’on a dit. Au final, tout le monde est frustré, mais il s’agit pour nous, les joueurs, de nous regarder dans le miroir et de faire ce qu’on dit. »