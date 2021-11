Le Top 10 de la nuit | Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns font le show

Les gros bras étaient de sortie cette nuit ! Le premier intérieur à être mis à l’honneur est Clint Capela, présent pour son contre sur Kelly Oubre Jr. et son alley-oop. On retrouve ensuite Richaun Holmes à la troisième place avec un rebond offensif suivi d’un dunk autoritaire devant Rudy Gobert.

Myles Turner ne s’est pas posé de question non plus au moment d’aller poser sa claquette-dunk sur trois joueurs des Pelicans. Mais la place de numéro 1 revient inévitablement à Karl-Anthony Towns qui, à la différence de ses coéquipiers Jarred Vanderbilt et Anthony Edwards, également présents dans le classement, a su allier puissance et esthétique sur son dunk en contre-attaque.