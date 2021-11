Le Top 10 de la nuit | Derrick Jones Jr. s’envole

Avec Zach LaVine et Derrick Jones Jr, les Bulls peuvent faire de sacrés concours de dunk à l’entraînement ou en matche. Les deux joueurs ont trouvé une place dans ce Top 10 et le second a même les honneurs de la première.

L’ancien de Portland, servi par LaVine, a décollé de très loin pour son dunk à deux mains contre les Nuggets.

On doit aussi souligner que LeBron James est bien de retour puisque la star des Lakers fait le doublé. Enfin, Giannis Antetokounmpo réalise un superbe contre, pour repousser un alley-oop, face au Thunder.