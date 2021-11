LeBron James espère bien revenir vendredi face aux Celtics

Alors que le bilan des Lakers (8-8) pourrait bientôt basculer dans le négatif, les Californiens pourraient retrouver LeBron James vendredi prochain, à l’occasion du déplacement à Boston. « Je l’espère, je l’espère », a-t-il ainsi répété à la presse, tandis que son équipe vient à nouveau de s’incliner sur le parquet des Bucks.

Frank Vogel a indiqué que sa vedette, touchée aux abdominaux début novembre, restait pour l’heure en « day to day », là où des sources proches du joueur ont déclaré à ESPN qu’il y a une chance sur deux qu’il soit de retour dans le cinq des Lakers au TD Garden.

Le « King » a participé à une séance d’entraînement avant le match de ce mercredi, avec l’entraîneur adjoint des Lakers, Phil Handy, qui lui a fait faire des exercices de maniement du balle et de tir.

Sans LeBron : 3 victoires en huit matches

« J’espère toujours qu’il va jouer. Je suis toujours optimiste », a affiché son coach, en précisant « qu’aucune décision » n’était prise. Il a dit faire confiance à l’équipe médicale de la franchise. « Je sais qu’il a bossé aujourd’hui. Je n’ai pas encore eu de retour sur comment cela s’est passé. Mais je laisse cela entre l’équipe médicale et lui pour savoir quand il sera prêt à rejouer. »

Les Lakers viennent de jouer huit rencontres de suite sans lui, avec un modeste bilan de trois victoires pour cinq défaites. L’ancien joueur des Cavs et du Heat ayant manqué deux autres rencontres plus tôt, les Lakers affichent un bilan total de quatre victoires et six défaites sans leur star, contre quatre victoires et deux défaites avec.

« Cela fait partie du jeu », a relativisé Anthony Davis à l’issue de la défaite de cette nuit. « (Les Bucks) ont également été touchés par les blessures. […] Dieu nous en préserve mais des choses arrivent au cours d’une saison, un joueur va se blesser. On doit s’adapter et continuer à se battre jusqu’à ce que tout le monde revienne. »