Giannis Antetokounmpo raconte ses peurs et son isolement à son arrivée en NBA

Double MVP, défenseur de l’année et désormais MVP des Finals et champion depuis l’été 2021, Giannis Antetokounmpo s’est installé au sommet de la NBA. Et même dans la légende du basket puisqu’il a été récemment élu parmi les 76 meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue.

Un accomplissement énorme quand on se souvient du joueur qu’il était à son arrivée dans la ligue, à presque 19 ans en octobre 2013. Les qualités athlétiques étaient déjà là, mais il était frêle, timide et très brut techniquement. L’intérieur a progressé très vite, mais la pression était forte sur ce Grec, héros et porte-drapeau de tout un pays.

« J’ai commencé, j’avais 18 ans et quand on est si jeune, les gens ne s’imaginent pas la pression », explique-t-il à GQ, en faisant référence à Naomi Osaka, la star du tennis en difficulté sur le plan psychologique. « Non seulement on doit être performant, être le meilleur, mais on a aussi une marque à porter sur nos épaules. On a un pays également, le Japon pour elle, la Grèce pour moi. Sans oublier les gens dont on doit s’occuper. »

« Jamais je ne m’étais senti aussi seul. J’étais livré à moi-même. Je n’avais que 18 ans, j’étais un gamin. J’étais mort de trouille ! »

Le parcours de Giannis est connu, il est passé des petits boulots dans les quartiers pauvres d’Athènes à la plus grande ligue du monde. Tout s’est déroulé très vite pour lui, mais cette ascension aurait très bien pu devenir, tout aussi rapidement, une chute brutale. Tant le « Greek Freak » avait changé d’univers.

« Je ne voulais pas me manquer. Quand on a 18 ans, on a une toute petite expérience de la vie, de sa propre personnalité. Je suis arrivé à Milwaukee et j’étais effrayé. Jamais je ne m’étais senti aussi seul. Je rentrais à l’hôtel à 20h30 car j’avais peur. J’étais livré à moi-même. Je n’avais que 18 ans, j’étais un gamin. J’étais mort de trouille ! J’avais déjà peur, mais en plus, on me mettait sur un terrain. Là aussi, j’avais peur de ces gars. Mais je n’avais pas le choix, aucune autre option. Si je ne le faisais pas, je ne pouvais plus aider ma famille. Donc j’ai continué. J’étais en mission. »

Se battre comme ça, ça forge le caractère. Mais ça l’abîme aussi. Giannis Antetokounmpo a donc demandé de l’aide, en se tournant vers le psychologue des Bucks. Ce dernier lui a livré un conseil très simple : ne pas hésiter à pleurer, même si l’image d’un joueur NBA qui ne ravale pas ses larmes était difficile à assumer à l’époque pour lui.

« Quelques années après mon arrivée, je devais parler à quelqu’un. J’avais des problèmes même s’ils ne m’avaient pas arrêté. Je devais briser les barrières, être moi-même, pleurer et me rendre compte que je devais m’aider moi-même. Il m’a dit que, parfois, être borné, ça allait me foutre en l’air. On dit que ceux qui consultent des psychologues sont faibles. On l’a vu par le passé, si on dit qu’on est anxieux ou stressé, on est faible. On est mis dans cette case. Voilà pourquoi c’est dur de parler et de le dire ouvertement. Même pour moi, ce fut extrêmement compliqué. »