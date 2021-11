Les Cavs voulaient le « Ricky Rubio de l’équipe nationale espagnole »

25.5 points et 6 passes de moyenne. On ne parle pas de la ligne de statistiques de LeBron James cette saison, mais de la production de Ricky Rubio lors des Jeux olympiques de Tokyo. Meilleur marqueur de la compétition et élu dans le meilleur cinq, l’Espagnol est désormais un habitué des grosses performances avec sa sélection.

À l’instar de Patty Mills avec l’Australie, le meneur est davantage responsabilisé sur la scène internationale et s’y montre plus qu’en NBA. Après son transfert vers Cleveland durant l’intersaison, qui l’a peu enthousiasmé, on se demandait à quelle « version » de Ricky Rubio on aurait droit dans l’Ohio.

Les Cavs, eux, savaient déjà ce qu’ils voulaient. « On a dit à Ricky qu’on voulait le Ricky de l’équipe nationale espagnole », rapporte J.B. Bickerstaff, cité par Cleveland.com. « On voulait qu’il soit un joueur agressif et tourné vers l’attaque. Il est tellement altruiste par nature qu’il est toujours à l’affût. Mais il est à son meilleur niveau en attaque lorsqu’il est agressif et laisse la défense décider pour lui, qu’il s’agisse d’un tir ou d’une passe. »

Cette agressivité réclamée par les Cavs est déjà notable. Le vétéran a beau sortir du banc (la blessure de Collin Sexton n’a d’ailleurs pas changé ça) pour la première fois de sa carrière, il n’a jamais autant shooté (plus de 12 tentatives par match). Le bémol est que son pourcentage d’adresse reste très faible à 38%, soit un peu moins que sa moyenne en carrière (39%), même s’il n’a jamais été aussi adroit à 3-points (38% également).

Avoir un impact malgré la maladresse

Si bien qu’avec près de 14 points de moyenne, en plus de ses 7 passes, le meneur est parti pour signer sa meilleure campagne au « scoring ». On rappelle qu’il y a une semaine, il a ébloui la Madison Square Garden avec ses 37 points.

Très irrégulier cette saison, l’Espagnol a été beaucoup plus à la peine pour conclure il y a quelques jours face aux Celtics. Il a terminé avec 16 points en arrosant toute la soirée (4/17). Se rater dans la finition ne l’empêche pas d’avoir un impact positif sur le jeu. Avec sa gestion du tempo et sa qualité de passe, il a en effet été l’un des éléments clés dans le holp-up de Cleveland face aux Verts.

« Il a le cœur, le caractère et un niveau de compétition que l’on ne retrouve pas partout », énumère son coach. « J’ai tellement confiance en son désir d’aider une équipe à gagner. Il y a quelque chose de spécial chez lui quand il s’agit d’avoir un impact sur la victoire. Il n’a pas besoin d’être très adroit ou d’accumuler les stats. D’une manière ou d’une autre, il a un impact sur la victoire, quel que soit le moment où il est sur le terrain. »