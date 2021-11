Rudy Gobert et le Jazz pètent un plomb face aux Pacers

C’était une soirée qui avait parfaitement commencé pour le Jazz avec Donovan Mitchell à la finition et à la création. L’arrière All-Star enchaîne les 3-points et trouve ses coéquipiers, et Utah prend le meilleur départ (20-14 après sept minutes). Mais les Pacers, en back-to-back, ont du répondant, et ce sont Torrey Craig et TJ McConnell qui changent tout en lançant un 14-2. C’est un match d’attaque avec beaucoup de contact et de vitesse, et Indiana prend la main (38-35).

Il faut attendre le retour de Donovan Mitchell pour que le Jazz retrouve de l’allant. Rudy Gobert continue son festival de dunks, mais en face, il y a un très grand Malcolm Brogdon. Le meneur des Pacers domine les débats, et Indiana rejoint les vestiaires avec près de 10 points d’avance (60-51).

Le festival Brogdon continue, et l’écart enfle. Quin Snyder ne parvient pas à le freiner, et quand Gobert sort le grand jeu pour ramener le Jazz à -5 (77-72), c’est encore et toujours Brogdon qui climatise la salle (85-75). Les Pacers ont le match bien en main, et grâce à Chris Duarte, ils reprennent même 11 points d’avance (100-89).

C’est alors que survient l’incident du match. Après avoir été martyrisé toute la soirée par Gobert, avec même un dunk en plein visage, Turner bouscule Gobert. Le Français l’attrape et semble vouloir le plaquer au sol. Les choses s’enveniment, et les arbitres expulsent quatre joueurs, dont Gobert et Mitchell. Indiana en profite pour porter l’écart à +15, et finalement créer l’exploit de la soirée en s’imposant 111-100. C’est la première défaite à domicile du Jazz, mais surtout la 3e en quatre matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les quatre expulsions. Quelques jours après l’accrochage entre Nikola Jokic et Markieff Morris, c’est au tour de Myles Turner et Rudy Gobert de se frictionner. Ça s’accroche, ça finit à terre et ça se termine dans un combat de lutte. Le Français n’a pas mis de coup comme Jokic, mais sa réaction fait boule de neige, et Joe Ingles et Donovan Mitchell ont foncé dans le tas alors que la situation semblait réglée.

Les rebonds offensifs des Pacers. Indiana a fait très mal sur les paniers dits de « seconde chance », avec notamment 18 points inscrits sur 12 rebonds offensifs rien qu’en première mi-temps. Après des drives de Malcolm Brogdon, ses tirs ratés sont retombés dans les mains de Domantas Sabonis ou de TJ McConnell. Idem pour les 3-points avec des rebonds longs sur lesquels Rudy Gobert a été lâché par ses coéquipiers.

TOPS/FLOPS

✅ Malcolm Brogdon. C’est un « clinic » qu’a livré le meneur des Bucks, notamment dans l’art de jouer le « pick-and-roll ». Sa complicité avec Domantas Sabonis a fait très mal, et même s’il a été maladroit, il n’a jamais cessé d’agresser la défense du Jazz. C’est un vrai leader, et sa volonté de toujours relancer le jeu a gêné le Jazz, souvent sur les talons en défense.

✅ TJ McConnell. Son entrée en jeu a provoqué un déclic. Il se faufile partout, et plusieurs fois il a pris des rebonds à côté de Rudy Gobert. C’est un filou qui joue sur la ligne de fond, et Rick Carlisle a eu la bonne idée de le faire jouer avec Brogdon. Leur duo a permis d’assurer la victoire.

✅ Rudy Gobert. Même s’il n’avait pas à réagir de la sorte, le Français avait réalisé un grand match avant sa sortie. Il a dominé la paire Sabonis-Turner, multipliant les dunks par son sens du placement. C’est dommage que ses coéquipiers ne jouent pas plus avec lui, mais il n’a pas grand-chose à se reprocher dans cette défaite.

⛔ Jordan Clarkson. À l’exception d’un bon passage d’Eric Paschall en début de 4e quart-temps, le banc du Jazz n’a pas eu de grosse influence sur le jeu. C’est d’ailleurs quand Quin Snyder a procédé aux premiers changements que les Pacers ont signé un 14-2 pour prendre les commandes du match. Meilleur sixième homme de la NBA, Jordan Clarkson s’est loupé avec son 3 sur 14 aux tirs. Il se complique trop la vie, et quand l’adresse à 3-points ne suit pas, ça donne un match raté. De manière générale, le Jazz s’est troué à 3-points : 9 sur 32.

LA SUITE

Utah (8-4) : nouveau match musclé avec la réception samedi du Heat.

Indiana (5-8) : samedi soir, les Pacers reçoivent des Sixers en chute libre.