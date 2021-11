Vers une année blanche pour John Wall

Il y a deux mois, John Wall rencontrait les dirigeants de Houston, et ensemble, ils convenaient de travailler ensemble pour lui trouver une nouvelle équipe. Deux mois plus tard, Wall n’a toujours pas trouvé de point de chute, et selon Adrian Wojnarowski, sa situation ne devrait pas évoluer.

« Il n’est pas prévu que John Wall joue pour les Rockets, et il est de plus en plus probable que John Wall ne joue nulle part en NBA cette saison parce que le coût de son contrat est trop prohibitif », a expliqué notre confrère. « Toute équipe susceptible de l’échanger voudrait qu’il décline son option. Eh bien, il ne le fera pas, il ne fera pas une croix sur cet argent ».

Agé de 31 ans, Wall doit toucher 44.3 millions de dollars cette saison, et il dispose d’une « player option » pour toucher 47.4 millions de dollars en 2022/23. En clair, s’il n’entend pas faire une croix sur cet argent, il touchera plus de 91 millions de dollars sur deux ans ! Il faut savoir que Wall possède le 2e salaire de toute la NBA, derrière Stephen Curry, à égalité avec James Harden.

A Houston, on est pieds et mains liés par ce contrat, et du côté de Washington, on est bien content de s’en être débarrassé. D’autant que l’équipe a réussi son recrutement estival, et pointe aujourd’hui à la 1ère place de la conférence Est. A l’inverse, Houston est bon dernier de la NBA avec une seule victoire.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.