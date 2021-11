La partition presque parfaite d’Anthony Edwards

« C’était absolument parfait. » Chris Finch n’a pas mâché ses mots au moment de commenter la soirée de sa jeune pépite, Anthony Edwards. Et ce, pourtant dans un soir de défaite. La sixième de rang pour son équipe…

Il faut dire que l’arrière « sophomore » a été incroyable de bout en bout face aux Warriors. Permettant à Minnesota de revenir dans le match après avoir traîné ses guêtres à 20 points de distance, Anthony Edwards a artillé dans tous les coins du terrain. Avec son 7/13 à 3-points et un 16/27 au global, « Ant » a tout simplement réussi son meilleur score en carrière à 48 points, plus 5 rebonds et 5 passes (et 6 balles perdues).

« Tout part de son agressivité vers le cercle »

À 20 ans et 97 jours, Anthony Edwards est le troisième plus jeune joueur de l’histoire à réussir un match à 45 points, 5 rebonds, 5 passes en NBA, après Brandon Jennings (20 ans et 52 jours) et LeBron James (20 ans et 80 jours). C’est déjà son troisième match à 40 points ou plus, avant l’âge de 21 ans, soit cinq de moins que « King James » et seulement un de moins que Kevin Durant et Luka Doncic.

« Tout part de son agressivité vers le cercle. Et il a été agressif dès le début de match, et tout du long. Ensuite, il a trouvé son rythme sur le tir extérieur. C’est le changement qu’il a fait sur ces derniers matchs. Il avait tendance à vouloir se lancer en shootant extérieur mais maintenant, il va chercher ses points à l’intérieur afin de prendre confiance pour son tir extérieur. Il est incroyablement explosif quand il est lancé. Quand il joue comme ça, personne ne peut l’arrêter. »

Face à un Andrew Wiggins remonté comme une pendule, les Wolves ont dû s’accrocher pour ne pas être décrochés en début de match, l’ailier des Warriors pointant à 22 unités à la pause, face aux 23 d’Anthony Edwards. Ce dernier a ainsi été le fer de lance du retour de Minny en troisième quart, avec 12 points dans la période.

« PB [Pat Beverley] l’a bien dit. Je ne suis pas énervé par ce match. Oubliez mes points. On était à -20 et on s’est battu en équipe pour revenir », a expliqué Anthony Edwards en postgame. « Ça m’a donné de l’énergie pour continuer. J’étais fatigué, j’étais crevé. Mais de voir tout le monde continuer à se battre, ça m’a donné envie de continuer aussi. Je pense que ça montre de la progression. »

« Je veux gagner le respect de chaque équipe, en jouant bien face à chacune d’entre elles »

Avant de s’envoler pour Los Angeles pour faire le doublé Lakers – Clippers ce weekend, les Wolves sont plus optimistes qu’abattus par leur prestation face à Golden State. Pour Anthony Edwards, l’apprentissage se poursuit.

« Je suis plus un leader par l’exemple. Quand je dois parler, je parle. Mais les gars ont bien répondu. Je disais simplement qu’on doit continuer à se battre, le match n’est pas fini. On était à -16 à un moment et je continuais de leur dire de se battre. Qu’on allait revenir. J’étais content [qu’on se soit battu pour revenir au score]. »

Alors que Wiggins et Curry se sont passé le relais côté Warriors, Edwards a été constant de bout en bout, réussissant trois quarts-temps à 12 points ou plus, avec notamment 13 unités en dernier quart alors que la victoire lui filait entre les doigts. Est-ce que le gamin de Georgie a la carrure pour être le nouveau patron des Wolves ? Ça reste encore à démontrer sur le long terme. Mais « la fourmi » du Minnesota est déjà prête à s’imposer, vaille que vaille.

« Je m’en fiche un peu d’avoir le respect des autres dans la Ligue. Si tu ne me respectes pas, je te ferai me respecter la prochaine fois que tu joueras contre moi. Je veux gagner le respect de chaque équipe, en jouant bien face à chacune d’entre elles » conclut-il notamment, toujours avec son franc-parler.