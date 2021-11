Pronostics NBA | Misez sur Nikola Jokic face au Heat

Après le beau doublé de dimanche soir en misant sur Kevin Durant et James Harden, Money Time tente de faire aussi bien avec Nikola Jokic qui défie le Heat. Michael Porter Jr et Jamal Murray absents, le MVP 2021 aura davantage de ticket shoots et il pourrait réaliser un grand match en attaque.

– Nikola Jokic marque 20 points ou + et prend 10 rebonds ou +. Cote : 1.45

– Nikola Jokic et Jimmy Butler cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 80 ou +. Cote : 2.0

– Nikola Jokic et Bam Adebayo prennent 10 rebonds ou + chacun. Cote : 2.50

