Un nouveau coloris pour les dix ans de la LeBron 9

L’année 2021 devrait se terminer avec des LeBron 9 aux pieds chez Nike pour fêter les dix ans de la 9e chaussure signature de LeBron James.

La marque au « Swoosh », qui a récemment ressorti de ses cartons la légendaire LeBron 9 « Watch The Throne », revient cette fois avec une version « South Coast », dont le code couleur au similaire au thème « Vice City » en alliant bleu, noir et rose.

La tige est principalement en maille noire tricotée avec une superposition en bleu azur. Le « Swoosh » apparaît en vert citron, tout comme les logos présents sur la languette et le talon. Les touches de rose se trouvent sur le contours de la languette et l’intérieur du col. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire blanche et une semelle extérieure translucide bleue.

La LeBron 9 « South Coast » n’a pas encore de date de sortie officielle. Son prix devrait avoisiner les 200 dollars.

(Via KicksOnFire)

—

