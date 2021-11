Happy Birthday | La finale NCAA (presque) parfaite de Bill Walton

Pour Sports Illustrated, c’est la 9e plus grande performance de toute l’histoire du sport universitaire américain. Et pour beaucoup, c’est la plus incroyable performance d’un basketteur universitaire.

Le 26 mars 1974, les Bruins de John Wooden affrontent les Tigers de Memphis State en finale de la « March Madness ». Emmenés par Bill Walton et Jamaal Wilkes, les Californiens sont invaincus dans cette saison 1972/73 et leur pivot, qui fête ses 69 ans ce 5 novembre, va leur permettre de le rester avec un match quasiment parfait.

Trop grand, trop technique, trop mobile, il domine outrageusement les débats alors que Memphis tente toutes les stratégies défensives pour l’arrêter. Mais les prises à deux, les « switchs » et les tentatives de passer devant Bill Walton pour empêcher Greg Lee et Larry Hollyfield de le servir sont systématiquement punis.

Alors que son équipe est pourtant à égalité à la mi-temps (39-39) et qu’il jouera avec quatre fautes pendant les dix dernières minutes du match, le futur Blazer va écœurer ses adversaires à coups de shoots avec la planche, de rebonds offensifs et de alley-oops (sans dunker, puisque c’est alors interdit en NCAA…). Sa ligne de stats finale ? 44 points à 21/22 au tir (25/26 avec les dunks refusés), 13 rebonds, 2 passes et 1 contre (mais 6 pertes de balle).

« Walton, je pensais que tu étais un bon joueur… jusqu’à ce raté »

A-t-il douté dans ce match, notamment lorsqu’il a dû jouer avec ses quatre fautes toute la fin de match ?

« Non », avait-il expliqué récemment. « Quand vous aviez un entraîneur comme John Wooden qui vous donnait tellement de confiance, il vous faisait croire que vous alliez tout gagner à chaque fois. Il n’y a jamais eu de : ‘Nous espérons gagner ce match’ ou ‘Peut-être que nous serons en meilleure forme que l’autre équipe’ ou ‘Peut-être que quelqu’un va prendre feu et que nous allons gagner’. Il n’y avait rien de tout cela. C’était : ‘Écoutez, nous sommes la meilleure équipe, nous avons les meilleurs joueurs, nous sommes dans la meilleure forme. Nous allons écraser l’autre équipe’. C’était l’état d’esprit, tout le temps. Il a créé cela. On attendait de nous qu’on gagne tous les matchs. On attendait de nous qu’on soit invaincus. On attendait de nous qu’on soit les champions. »

Chez les fans NCAA, cette incroyable performance de Bill Walton lors de la finale 1973 a un nom : le « match à 21/22 ». Le pivot se souvient-il de ce raté qui « gâche » sa performance parfaite ?

« J’ai pris le rebond et je l’ai remis dans le cercle. C’était un tir totalement ouvert, juste devant le panier », détaille-t-il. « J’ai tout de suite su que je l’avais raté. J’ai touché le sol, je suis tout de suite remonté et j’ai finalement mis le ballon dans le panier. »

De quoi générer une petite blague de son coach, dix fois champion NCAA, après la rencontre.

« Coach Wooden m’a regardé et m’a dit : ‘Walton, je pensais que tu étais un bon joueur… jusqu’à ce raté’. »