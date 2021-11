Face à des Pacers dans le dur (six défaites en sept matches) et après une victoire à Milwaukee, certes face à des Bucks diminués, les Spurs pouvaient nourrir de beaux espoirs pour ce déplacement à Indiana. Finalement, Gregg Popovich et sa bande sont repartis avec des regrets.

Les Texans sont passés à côté, surtout en défense. Dépassés, ils ont encaissé 43 points en premier quart-temps et laissé les Pacers shooter à 47% de réussite derrière l’arc. Résultat : un revers avec 131 points dans les dents !

« Notre pire match de la saison », résume simplement le coach des Spurs au San Antonio Express News. « Cette rencontre était visiblement plus importante pour les Pacers que pour nous. On n’avait pas assez de joueurs mentalement prêts à jouer et à se battre. Pour je ne sais quelle raison. Ça arrive dans une saison, mais ça ne devrait pas arriver aussi tôt. Je suis très déçu de notre performance. »

En plus d’une défense texane défaillante, les Pacers ont aussi profité des ballons perdus (17) pour marquer 29 points et enfoncer encore davantage les Spurs. Sans un dernier quart-temps où les hommes de Rick Carlisle ont relâché la pression, l’écart aurait été bien plus important (131-118).

« Ils méritent cette victoire. Ils ont été plus physiques, ont mieux joué, ils étaient plus déterminés dans tous les domaines », poursuit Gregg Popovich. « Ils en voulaient plus que nous », souligne lui aussi Derrick White. « Notre début de match, sur le plan des efforts, est inacceptable. »

Autre domaine où la défense a explosé : la raquette. En deuxième quart-temps notamment, les Pacers se sont ainsi régalés sur le pick-and-roll. Soit Domantas Sabonis marquait près du cercle, soit le porteur du ballon avait de l’espace pour aller conclure facilement.

« Ils nous ont tué avec leur pick-and-roll », reconnaît Jakob Poeltl. « Ils ont fait ce qu’ils voulaient et on a échoué pour s’adapter. Les 3-points ont aidé aussi, car ils ont bien espacé leur attaque et avaient alors plus de place dans la raquette. On n’a rien fait pour réagir, on a laissé faire. »