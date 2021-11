Charlotte a retrouvé l’un de ses leaders face aux Blazers cette nuit. En plus d’avoir été le meilleur marqueur de son équipe la saison dernière et d’avoir pris ses responsabilités en fin d’exercice lorsque Gordon Hayward et LaMelo Ball manquaient à l’appel, Terry Rozier a joué un rôle prépondérant dans la préparation de la saison 2021/22.

Il avait notamment été à l’origine d’un rassemblement improvisé à Miami avant le début du « training camp » officiel, afin de souder le groupe.

Le cœur et l’âme de l’équipe

Son retour était donc attendu alors que l’arrière n’a disputé qu’un seul match depuis la reprise. Il a été fêté à sa juste valeur, avec une victoire d’abord (125-113) et une rentrée plutôt réussie, à 14 points et 5 passes décisives.

« Nous nous sommes sentis au complet », a déclaré James Borrego, qui a décroché cette nuit sa 100e victoire en carrière. « C’était bon de retrouver notre groupe au complet. C’est le groupe que nous avions imaginé tout l’été et qui a travaillé si dur. Terry est un élément essentiel dans ce que nous faisons ici. Il est à bien des égards le cœur et l’âme de ce groupe. Sa ténacité, son leadership, sa capacité à mettre de gros shoots, tout ça nous avait manqué ».

Pour l’intéressé aussi, ce retour à la compétition a été vécu comme un soulagement, d’autant que le début de saison des Hornets n’a pas été trop perturbé par son absence, et qu’il sera prêt pour aborder le premier gros « road trip » de la saison avec cinq matchs prévus à l’Ouest à partir de mercredi.

« Ça s’est super bien passé. Nous étions enfin ensemble, en se disant qu’on était tous complètement en forme. C’est toujours un super sentiment quand vous avez tous vos soldats sur le terrain. Je suis heureux que nous ayons réussi à nous en sortir », s’est-il réjoui. « La suite va arriver très vite. Nous avons un autre match à domicile (ce lundi face à Cleveland) avant de prendre la route. J’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée ».

Plus de diversité en attaque

Précieux à la création, il a également été présent pour sanctionner de loin (4/9), profitant notamment des caviars d’un Miles Bridges en mode « career high » (9 passes), dont une subtile passe aveugle en troisième quart-temps.

« Ce n’est pas suffisant… Il faut qu’il arrive à dix », a glissé Terry Rozier au sujet de son coéquipier. « Il doit en avoir un de plus. Miles dit toujours qu’il peut aussi passer. Il m’a fait une passe aveugle dont il s’est venté après le match. J’ai juste été heureux de le voir faire beaucoup de passes décisives. Je sais qu’il va continuer à construire sur cette base ».

Sa présence apporte également sa dose de bonne humeur au groupe. Terry Rozier a ainsi « emprunté » les premières chaussures signatures de son coéquipier LaMelo Ball, avant d’arriver déguisé en conférence de presse.

Pour ce qui est du jeu, comme l’a souligné LaMelo Ball, le retour de Terry Rozier et le début de saison plein de Miles Bridges, qui se distingue désormais par sa polyvalence, permet aux Hornets d’être plus dangereux. Le symbole de cette diversité a été le match de Kelly Oubre Jr, à 26 points, 7 rebonds et 5 passes décisives.