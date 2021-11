Les Hornets se font plaisir face aux Blazers

Menés d’une petit point à la pause par une bonne équipe de Portland, les Hornets ont attendu le dernier quart-temps pour faire la différence. Guidés par un énorme LaMelo Ball, les Hornets continuent de faire plaisir à leurs fans par leur style alerte, et c’est Kelly Oubre Jr. qui est sorti de sa boîte pour assommer les Blazers.

L’ailier de Charlotte prend le match à son compte, enchaînant 3-points et dunk, et Portland lâche prise face à ses dix points de suite. Oubre montre aussi l’exemple en défense, et les Hornets emballent la rencontre. Les Blazers tentent un dernier sursaut d’orgueil, mais c’est encore Oubre, à 3-points, qui les refroidit tandis que PJ Washington met fin à tout espoir de comeback pour une belle victoire (125-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le jeu collectif des Hornets. Quand chacun joue pour l’autre, le basket est un sport magnifique, mais aussi efficace. Ce soir, les Hornets ont réalisé une très belle partition collective. 36 passes décisives pour 46 tirs marqués. Résultat, six joueurs terminent le match avec plus de 12 points. Passé par les Spurs, James Borrego a réussi à créer une identité de jeu avec de la vitesse et du partage du ballon. C’est risqué parfois, mais ça donne du très beau basket.

L’adresse des Hornets. Deuxième de la NBA dans l’adresse à 3-points, Charlotte n’a pas de spécialiste du genre, mais tout le monde est dangereux. Ce soir, Portland en a fait les frais avec des rotations défensives piégées par la recherche de l’extra-pass. A 20/42 à 3 points ce soir, Charlotte confirme que c’est l’un des points forts de l’équipe.

Les Blazers piégés par le rythme. Même s’il n’y avait qu’un point d’écart à l’entame du dernier quart-temps, la seconde période de Portland n’est pas bonne. Les coéquipiers de Damian Lillard ont trop cherché à rentrer dans le jeu des Hornets, mais ils n’en ont pas les armes. C’était du hourra basket, mais ils n’avaient pas l’adresse extérieure de Charlotte. Alors que la défense est la priorité de Chauncey Billups, Portland a encaissé 72 points après la pause. Beaucoup trop pour espérer gagner un match NBA, même en saison régulière.

TOPS/FLOPS

✅ LaMelo Ball. En souffrance en attaque depuis deux matchs (5/28 aux tirs), LaMelo a retrouvé le sourire ce soir. Bien aidé par la « défense » de Lillard, le magicien des Hornets a régalé ses fans mais surtout ses coéquipiers. Son pouvoir d’accélération est terrible pour les défenses adverses. Et comme il trouve la mire de loin, il devient alors pratiquement injouable. Il termine la rencontre avec 27 points, 7 passes décisives et 9 rebonds. Un match XXL pour celui qui peut aider Charlotte à passer un cap cette année.

✅ Kelly Oubre Jr. Il se passe toujours quelque chose avec l’ancien Warrior. Il est capable en très peu de temps d’enflammer une rencontre, et cette nuit, ses 10 points consécutifs pour commencer le 4e quart-temps ont donné un avantage définitif à son équipe. Très bon aussi en défense par son envergure et sa mobilité, c’est l’un des meilleurs sixièmes hommes de ce début de saison.

⛔ Damian Lillard. On pensait que Lillard avait enfin lancé sa saison face aux Clippers, mais ce soir, il est retombé dans ses travers du début de saison. Emprunté physiquement, il a été dominé par LaMelo Ball. Amorphe en attaque, il a quand même réussi à faire jouer ses coéquipiers (12 passes décisives). Néanmoins, un joueur de ce calibre là, considéré comme l’un des tous meilleurs à son poste, ne peut pas se contenter de ce genre de performance. Encore une fois, ses choix douteux en attaque ont plombé son équipe avec un pauvre 2/14 à 3-points. A lui de vite rectifier le tir. Au propre comme au figuré.

LA SUITE

Portland (3-3) : Back-to-back compliqué pour les Blazers qui se déplacent ce soir à Philadelphie.

Charlotte (5-2) : Back-to-back aussi pour Charlotte qui reçoit Cleveland.