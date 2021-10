Invité du podcast de Zach Lowe à l’occasion du match entre Chicago et New York cette semaine, Joakim Noah est revenu sur l’ensemble de sa carrière, et sans surprise, une grande partie de l’entretien a été consacrée à son passage à Chicago où il a évolué de 2007 à 2016.

Nommé ambassadeur des Bulls, « Jooks » a notamment évoqué les « anges » qui ont marqué son parcours, à commencer par Billy Donovan, son coach à Florida qui lui a donné sa chance et qui a ensuite toujours été là pour lui ensuite pour le conseiller et essayer de le calmer parfois. Derrick Rose, son meilleur ami dans le basket, et d’autres comme Luol Deng ont également été cités. Mais un joueur en particulier est ressorti de la liste : Brad Miller.

Trois conseils qui ont tout changé

Arrivé au cours de l’année sophomore de Joakim Noah, le pivot avait pris le relais de Vlade Divac à Sacramento au cours de la saison 2003-2004, et le Serbe s’était visiblement assuré que Brad Miller reprenne le flambeau en l’aidant à devenir un pivot complet avec de bonnes mains, à la passe notamment.

« Brad Miller, voilà un ange sacrément costaud ! C’était très tôt dans ma carrière, j’étais juste un jeune gars qui essayait de s’en sortir. Je me souviens après un entraînement une fois, il m’a pris sur le côté. Il avait ses sandales et un gros morceau de tabac à mâcher dans la bouche. C’était quelqu’un qui se souciait vraiment de l’équipe », a-t-il déclaré. « C’était le genre de vétérans qui prenait sa bière dans le vestiaire, avec son tabac à mâcher. C’est un chasseur. On ne pouvait pas trouver une personne autant à l’opposé de moi, le hippie, alors que lui était un Redneck. C’était l’opposé complet. Mais sur le parquet, je ne sais pas pourquoi, je n’aurais pas pu trouver un meilleur frère ».

L’ombre de Vlade Divac

Brad Miller a alors donné trois conseils à son coéquipier pour étoffer son jeu offensif. Des directives que le Français s’est attelé à respecter tout au long de sa carrière…

« Il m’a pris sur le côté et m’a dit, « Regarde, ce que je vais te dire va changer une grosse partie de ton jeu. Simplement, écoute-moi ». Et il me fait la démonstration suivante en allant à deux à l’heure : « Quand le gars passe sous l’écran, passe le ballon. S’il passe devant l’écran, va vers le cercle. Si le gars défend en interception, devant son joueur, envoie une foutue passe en « backdoor ». Ce n’était que trois choses, il ne m’a montré que trois choses. « Ça va changer ton jeu en attaque ». Et ça a changé ma vie ».

A travers Brad Miller, Joakim Noah, devenu une référence comme « point center » a ainsi rendu hommage à Vlade Divac, un pivot qui a également marqué sa jeunesse par sa façon de jouer.

« Vlade Divac était l’un de mes joueurs préférés. J’adorais le regarder jouer. Et c’est quelque chose qu’il a peut-être partagé avec Brad. On sait que Vlade était l’un des meilleurs pivots passeurs de tous les temps. Brad était très bon là-dessus aussi. Il m’a dit ce truc qui a pris 10 minutes après un entraînement. Et ça a complètement changé ma trajectoire. J’ai eu de super saisons avec beaucoup de passes décisives et c’est uniquement grâce à lui ».