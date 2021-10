Joakim Noah célébré devant ses « deux pères spirituels »

Joakim Noah ne pouvait rêver plus belle affiche et même plus beau scénario pour cette soirée hommage au United Center. Face à face, les Bulls et les Knicks, deux formations dont il a porté le maillot. D’un côté, sa ville natale. De l’autre, sa ville d’adoption. D’un côté, Tom Thibodeau, son coach et mentor aux Bulls. De l’autre, Billy Donovan, son coach à Florida lors de ses deux titres NCAA.

« Thibs et coach Donovan sont deux pères spirituels pour moi. Deux personnes de qui j’ai beaucoup appris » explique Joakim Noah. « Thibs me disait toujours : « Règle tes problèmes ». Thibs est le coach avec qui j’ai passé le plus de temps, et les entraînements étaient les plus durs de ma vie. Et à chaque fois, il me demandait : « T’as réglé tes problèmes ? » À l’époque, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Aujourd’hui, je le comprends, et ça résonne en moi chaque jour. As-tu réglé tes problèmes ? Il y a beaucoup de leçons de vie dans le basket. »

Est-ce que ces deux coaches lui ont donné envie justement d’entamer une carrière d’entraîneur ?

« Thibs est clairement un malade, et c’est bien qu’il soit là pour ce match. Pour être coach, faut être un peu malade. Quand vous ne le sentez pas, il faut trouver les mots pour motiver les joueurs à faire le boulot. C’est un travail difficile. Au niveau professionnel, c’est très dur. »

Depuis un an, c’est Billy Donovan qui est donc assis sur le banc des Bulls, et c’était donc le coach de Joakim Noah à la fac de Florida. Quinze ans après leur succès avec les Gators, les deux sont restés très proches.

« Joakim a changé ma vie à bien des égards », confie Billy Donovan à The Athletic. « C’est le type de joueur que l’on ne voit qu’une fois dans sa vie. Je vous garantis que si vous posiez la question à tous les entraîneurs pour lesquels il a joué, ils diraient tous la même chose. Il vous facilite la tâche car il ne pense qu’à gagner, à faire son maximum pour aider l’équipe. C’est une personne authentique et sincère. Et je l’ai toujours aimé pour ce qu’il est ».

Un bel hommage, dans la lignée de celui que lui avait rendu Joakim Noah en 2015 lorsque Billy Donovan avait rejoint le Thunder. « Si quelque chose m’arrivait, je sais qu’il serait là pour moi, et c’est un sentiment formidable. J’ai toujours ressenti que c’était plus que du basket avec Coach Donovan. C’est le meilleur coach que j’ai jamais eu. Je n’ai que de l’amour pour lui. Je n’ai rien de mal à dire sur lui. Je pense que c’est quelqu’un de très équilibré dans sa vie … Nous sommes très similaires sur de nombreux points en termes de compétitivité. Mais aussi très différents. J’aime cet homme. »