Joakim Noah, nouvel ambassadeur des Bulls

A quelques heures de la « Joakim Noah Night« , les Bulls ont annoncé que leur ancien pivot était nommé Ambassadeur de la franchise, et Joakim Noah travaillera avec la franchise pour établir des relations avec les habitants de Chicago et de la Bulls Nation. Dans le cadre de l’engagement de l’équipe envers Noah et son travail avec la communauté, les Bulls feront un don annuel à son association caritative, la Noah’s Arc Foundation. L’ancien All-Star a aussi signé un contrat d’un jour, symbolique, pour prendre sa retraite comme joueur des Bulls.

« Je suis vraiment touché d’être honoré à la fois par l’équipe et la ville que j’ai toujours aimées et respectées », a déclaré Noah. « Et encore plus de pouvoir célébrer ce soir avec la famille, les amis, les anciens joueurs et entraîneurs, et surtout – les fans des Bulls qui ont été le moteur de mon énergie tout au long de mes années sous le maillot des Bulls au United Center. Cela signifie tellement pour moi d’être maintenant un Bull pour la vie. Je vous aime tous et je suis ravi ce soir de consolider mon lien permanent avec les Bulls et la ville de Chicago, dans ce nouveau chapitre de ma vie. »

Du côté des dirigeants, on a souhaité impliquer Noah pour son rôle auprès de la jeunesse de Chicago.

« Lorsque Joakim jouait pour les Bulls, on pouvait voir à quel point il se souciait des enfants et de tout ce qui se passe dans la ville », a déclaré Michael Reinsdorf, président des Bulls. « Il vient toujours ici, et il se soucie toujours autant des enfants. Les gens de Chicago réalisent qu’il était plus qu’un simple joueur de basket, c’était quelqu’un qui se souciait de la communauté, quelqu’un qui faisait de son mieux pour changer les choses dans ce monde et il l’a fait. Joakim incarne toutes les qualités que l’on recherche chez un ambassadeur d’équipe. Il s’agit d’une étape naturelle pour un ancien joueur qui a toujours redonné à Chicago. »