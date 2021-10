Gros retard à l’allumage pour Luka Doncic

Qui affiche le pire +/- cumulé des Mavericks depuis le début de saison, soit cinq matchs ? Ça peut surprendre mais c’est bien Luka Doncic, avec un +/- global de -59 ! Dans le détail, ça donne -24 face aux Hawks, +1 face aux Raptors, +15 face aux Rockets, -19 face aux Spurs et donc un dernier -32 face aux Nuggets…

Globalement, c’est tout le cinq majeur de Dallas qui pose problème en ce début de campagne, avec Dwight Powell à -45, Tim Hardaway Jr. à -41, Dorian Finney-Smith à -35, Kristaps Porzingis à -30 ou Reggie Bullock à -29 alors qu’à l’opposé, les remplaçants ont un impact largement positif, derrière le +26 de Willie Cauley-Stein, le +20 de Jalen Brunson ou encore le +19 de Frank Ntilikina.

Luka Doncic qui tousse, et c’est tout Dallas qui est malade

Jason Kidd ne peut pas cacher que les difficultés de son cinq, notamment en début de match, sont préoccupantes.

« C’était encore un début lent », concédait le coach. « Ils ont été la meilleure équipe ce soir mais ces débuts compliqués sont un problème. On en a déjà parlé. On espère que ça va changer à un moment donné. On peut en parler mais il faut travailler, en mettant en place les choses, ce qu’on n’a pas fait pendant 48 minutes ce soir. »

Derrière ces entames de match ratées, il y a bien sûr le symptôme Luka Doncic, auteur de 16 points à 5/18 au tir dans les Rocheuses, et seulement 4 passes décisives. Peu impliqué en défense, extrêmement maladroit en attaque (9/35 à 3-points, soit 26% de réussite) depuis le début de saison et avec un ratio passes/turnovers bien plus faible que ces dernières saisons (35 passes pour 23 pertes de balle), le Slovène a beaucoup de mal à se remettre en route et c’est forcément tout Dallas qui tousse, tant son influence sur le jeu de son équipe est énorme.

« C’est juste le début de la saison » tente-t-il de rassurer. « C’était la même chose l’an passé, même pire. Je dois juste continuer d’avoir confiance en mon tir. J’ai eu un été très long mais les tirs vont finir par rentrer. »

Un diesel qu’il faut vite relancer

En effet, Luka Doncic avait aussi démarré très doucement la campagne 2020/21, avec un 5/31 de loin (16% de réussite) après cinq matchs et encore un 30/108 (28%) après 15 matchs, avant que la réussite ne revienne.

On sait que le Slovène est un diesel, qui n’est pas toujours dans sa forme physique optimale en début de campagne et qui la retrouve au fil des matchs. En ajoutant à cela un très long été avec sa sélection nationale, avec le tournoi de pré-qualification olympique plus les JO de Tokyo qui l’ont amené jusqu’au match pour la médaille de bronze, on obtient un Luka Doncic qui a les jambes lourdes, surtout en back-to-back à Denver, où l’altitude pèse également.

« Oui, oui, en particulier en back-to-back », explique ainsi l’ancien du Real Madrid sur l’impact des 1 600 mètres d’altitude de la Ball Arena sur sa performance. « C’est toujours dans le premier quart-temps que je le ressens le plus. Aujourd’hui, je l’ai ressenti. Même les arbitres m’en ont parlé ».

Mais avec un Kristaps Porzingis déjà à l’infirmerie, Luka Doncic et les Mavericks doivent rapidement trouver des solutions pour que le Slovène retrouve de l’impact car ça pourrait vite compliquer leur saison.