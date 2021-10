Quand Stephen Curry disparait dans les 4e quart-temps…

Fin du 3e quart-temps. Les Warriors mènent 79-73 face aux Grizzlies, et Stephen Curry en est déjà à 36 points ! Un 4e quart-temps et une prolongation plus tard, les Warriors s’inclinent, et le double MVP est toujours à 36 points !

C’est la 3e fois de suite que Stephen Curry n’inscrit aucun point après le 3e quart-temps, et cette série est une première dans sa carrière. Depuis trois matches, il en est à 0 sur 11 aux tirs dans les 4e quart-temps (et cette prolongation), et cette nuit, on a surtout remarqué que Steve Kerr l’avait longtemps laissé sur le banc, ne le faisant entrer en jeu qu’à cinq minutes de la fin.

Qu’en pense Stephen Curry ?

« Je vais évidemment trouver un moyen d’être utile en fin de match »

« Ce n’est pas pour ça qu’on a perdu » a-t-il d’abord lancé à propos de son long passage sur le banc. « Ensuite, nous avons gagné deux matches, et je ne suis donc pas du tout inquiet », poursuit Stephen Curry. « Ce soir, il y a eu les deux derniers tirs en fin de 4e quart-temps, et notamment le dernier, qui aurait pu nous faire gagner. Ce sont deux tirs que je prendrais tous les jours. Dans la prolongation, je pense que j’ai un peu insisté et que je me suis peut-être un peu trop calmé. Je n’avais pas le temps de tirer à 3-points, je ne suis pas entré dans la peinture, je n’ai pas réussi à prendre mes floaters ou à faire circuler la balle. Je m’en veux un peu sur ces trois derniers tirs, mais vu la manière avec laquelle les équipes défendent sur moi, je dois être capable d’être une menace. Je ne sais pas combien de tirs j’ai pris depuis trois matches dans les 4e quart-temps, mais il me semble qu’il n’y en a pas beaucoup. »

Effectivement, seulement 11 tirs, et donc aucune réussite, selon StatMuse. Pour Stephen Curry, cela vient d’abord de la défense adverse.

« Cela dépend beaucoup de la manière avec laquelle les équipes défendent, et de notre capacité à trouver de bons tirs pour évidemment transformer ça en victoires. Ce soir, cela n’a pas été le cas, et je vais évidemment trouver un moyen d’être utile en fin de match. Mais je ne suis pas inquiet. »

« Je pense que cette équipe va apprendre à avoir confiance en chacun, et je vais apprendre à les mettre à l’aise »

Pour justifier le long passage de Stephen Curry sur le banc dans le 4e quart-temps, Steve Kerr a expliqué que son leader avait trop joué jusque-là. « Il a joué 19 minutes en première mi-temps, et c’est vraiment beaucoup. Je voulais fortement qu’il se repose. »

Ensuite, comme Stephen Curry, le coach des Warriors a mis en avant la défense adverse.

« D’abord, les équipes sont évidemment concentrées sur lui » explique le coach de Golden State. « Elles envoient deux joueurs sur lui et elles font des trappes. Elles font tout pour le freiner. Je trouve qu’en ce moment, il bosse trop pour trouver ses tirs, et c’est aussi pour ça que je dis que c’est une équipe différente par rapport à la saison passée. L’an passé, nous n’avions pas trop le choix car l’équipe était construite comme ça. Je pense que cette année, on a plus de shooteurs et on a un peu plus de créateurs. Je pense que cette équipe va apprendre à avoir confiance en chacun, et je vais apprendre à les mettre à l’aise pour qu’ils puissent exécuter les systèmes, et on va travailler tous ensemble pour nous améliorer. »