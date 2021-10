Le MVP de la nuit | Ja Morant, la bête noire des Warriors

Il régnait comme un air de déjà-vu cette nuit au Chase Center à l’issue de la victoire des Grizzlies. Comme lors de leur dernier match de la saison dernière, en « play-in », les Warriors ont perdu face à Memphis. Comme il y a cinq mois et demi, il a fallu passer par une prolongation.

Et comme lors de la dernière opposition entre les deux équipes, Ja Morant a sorti son épingle du jeu face à un Stephen Curry qui a tout tenté mais a une nouvelle fois été contraint de rentrer au vestiaire la tête basse après ce premier revers de la saison 2021/22 pour les Warriors.

Le parfait match de « traînard »

Les Grizzlies ont réussi le parfait match de « traînard », en revenant progressivement au score après avoir compté jusqu’à 19 points de retard. Prendre une fessée en début de partie est parfois le meilleur moyen pour lancer la révolte, et c’est ce qui s’est passé cette nuit pour Memphis.

« J’ai eu le sentiment que nous n’étions pas entrés sur le terrain en étant prêts à jouer en début de partie », a confirmé Ja Morant. « On les a laissés prendre confiance et nous infliger un gros écart. Mais tout le monde connaît les Grizzlies, on se bat jusqu’à la fin. On s’est battus et on a commencé à se concentrer sur le plan de jeu. En deuxième mi-temps, on a fait des stops et on a pu reprendre les commandes. Mais il a fallu se battre ».

Memphis n’a donc rien lâché et alors que Stephen Curry faisait le show, Ja Morant est à son tour monté en puissance, permettant aux siens de s’accrocher, dans son style, à la fois rugueux athlétique, et qui n’hésite pas à aller se frotter aux grands dans la peinture. Au fil de la rencontre, les hommes de Taylor Jenkins ont refait leur retard.

« Le message de base, c’est que tout va bien. Le basket est un sport de séries. On savait que notre tour allait venir, que les tirs allaient commencer à tomber et qu’on allait faire une série. On a laissé nos problèmes offensifs nous affecter en défense. Mais une fois que la machine a été lancée, notre défense est montée d’un cran et ça nous a permis de jouer sur la transition et de revenir », a ajouté le MVP de la soirée.

Un slogan : « Les grandes équipes gagnent à l’extérieur »

Précieux dans le sprint final, au même titre que le duo Bane-Jackson Jr, Ja Morant a notamment inscrit un 3-points à deux mètres derrière la ligne, mais il a aussi manqué ses deux dernières tentatives derrière l’arc ensuite, conduisant les deux équipes vers la prolongation.

Alors qu’il avait trouvé Jaren Jackson Jr. pour le shoot « clutch » de la gagne lors de la dernière victoire des siens devant les Clippers, cette fois, Ja Morant a fini seul comme un grand, donnant le tournis à Andrew Wiggins au poste bas avant de conclure d’un lay-up main gauche pour boucler une prolongation indécise, durant laquelle les Warriors n’ont scoré que trois petits points (101-104).

Auteur de 30 points, 7 rebonds, et 5 passes, le meneur des Grizzlies a malgré tout mis en avant la puissance du collectif de son équipe à sa sortie du terrain, à l’image d’un Desmond Bane, facteur X de la soirée avec ses 19 points.

« On a une super équipe, un groupe de supers gars, avec la capacité chez chacun d’eux de faire des choses différentes sur le parquet, ce qui fait de nous une équipe très dangereuse. L’adversaire ne peut pas se concentrer seulement sur un seul joueur. Ce soir, on a eu beaucoup de joueurs qui ont élevé leur niveau et nous ont aidé à remporter cette grosse victoire à l’extérieur. « Les grandes équipes gagnent à l’extérieur », c’est notre slogan ».

La grande classe jusqu’au bout pour Ja Morant, qui a déjà tout d’un grand leader.