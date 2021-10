Joe Harris, le sniper historique des Nets

Même s’il a flanché lors des derniers playoffs, Joe Harris reste l’un des shooteurs à 3-points les plus efficaces et réguliers de NBA. Le sniper des Nets a franchi un nouveau cap cette nuit en devenant le tireur à 3-points le plus prolifique de l’histoire de la franchise, lors de la rencontre perdue par Brooklyn contre Miami.

Avec son 5/11 de loin, il a porté son compteur à 816 paniers à 3-points inscrits avec les Nets et dépasse donc Jason Kidd (813), star du club dans les années 2000, lorsque la franchise était encore basée dans le New Jersey.

« J’ai eu la chance d’arriver à un endroit où on m’a laissé être un jeune joueur, grandir en faisant beaucoup d’erreurs, et apprendre en cours de route. Comme je l’ai dit plus tôt, ce sont les gens qui vous entourent qui finissent par faire le joueur que vous êtes », a déclaré Joe Harris en toute modestie après le match.

Un historique des Nets qui a duré et progressé grâce au travail

Car ce qui marque aussi la carrière de Joe Harris, c’est aussi sa longévité au club. Arrivé à Brooklyn en 2016 dans une équipe qui a constamment chamboulé ses effectifs dans le but d’atteindre les sommets de la NBA, le sniper est passé entre les gouttes, faisant de lui un joueur à part dans le groupe coaché par Steve Nash.

« Il est clairement devenu un très bon joueur, un shooteur d’élite, un titulaire dans cette ligue », a rappelé Steve Nash. « Il continue de s’améliorer. Mais il y a aussi le fait qu’il était l’un des gars présents au début de cette reconstruction, au début de la formation de l’identité de la franchise, et fait partie de l’histoire de ce club depuis 5-6 ans. Je pense que c’est précieux qu’il ait tout vu et tout fait avec ce groupe. Il est en quelque sorte le cœur et l’âme de l’équipe parce qu’il est là depuis le début ».

Aussi brillant soit-il (43.6% de réussite en carrière, parmi les cinq meilleures moyennes de l’histoire), Joe Harris est donc plus qu’un simple shooteur qui attend les ballons derrière l’arc, c’est également un moteur pour l’équipe. Car ce qui le caractérise aussi, c’est son éthique de travail, comme l’a souligné Kevin Durant.

« Il veut être bon, il veut être un joueur d’impact tous les jours et ça se voit dans son éthique de travail et son attention aux détails », a confié KD. « Nous grandissons tous en tant qu’individus et en tant que joueurs et Joe a tellement grandi depuis son passage à l’UVA (la fac de Virginia) et chez les Cleveland Cavaliers et une fois qu’il est arrivé ici, ils ont tellement travaillé avec lui qu’il a compris qui il était en tant que joueur et il a commencé à grandir dans ce rôle. C’est une de ces choses que l’on voit dans les statistiques. Devenir numéro 1 de la franchise en termes de tirs à 3-points, c’est un accomplissement incroyable. Je suis heureux pour lui ».

Joe Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 CLE 51 10 40.0 36.9 60.0 0.1 0.7 0.8 0.5 1.2 0.1 0.5 0.0 2.7 2015-16 CLE 5 3 25.0 25.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 2016-17 BRK 52 22 42.5 38.5 71.4 0.3 2.5 2.8 1.0 2.3 0.6 1.1 0.2 8.2 2017-18 BRK 78 25 49.1 41.9 82.7 0.7 2.7 3.3 1.6 2.0 0.5 1.2 0.3 10.9 2018-19 BRK 76 30 50.0 47.4 82.7 0.7 3.1 3.8 2.4 2.4 0.5 1.6 0.2 13.7 2019-20 BRK 69 31 48.6 42.4 71.9 0.9 3.4 4.3 2.1 2.3 0.6 1.5 0.3 14.5 2020-21 BRK 69 31 50.5 47.5 77.8 0.6 3.0 3.6 1.9 2.0 0.7 0.9 0.2 14.1 2021-22 BRK 4 31 34.1 34.5 75.0 0.8 4.0 4.8 1.3 2.5 0.5 2.0 0.0 10.3 Total 404 26 48.2 43.6 77.9 0.6 2.7 3.2 1.7 2.1 0.5 1.2 0.2 11.1

