Hassan Whiteside dans le rythme du Jazz

Avec ses 8 points à 64% de réussite au shoot, 7.7 rebonds et 1.3 contre de moyenne en 16 minutes, Hassan Whiteside réussit parfaitement son intégration à Utah. Le pivot est dans l’ombre de Rudy Gobert, il prend les minutes que le Français laisse quand il est sur le banc, et il fait son travail correctement.

C’est-à-dire de la dissuasion, des contres et des rebonds en défense, puis des écrans (encore parfois posés sans grosse conviction) et des paniers faciles en attaque.

« C’est pour cela qu’ils m’ont fait venir », explique l’ancien de Miami à The Athletic. « Je savais dans quoi je mettais les pieds quand j’ai signé ici, je me suis préparé pour le style qu’aime pratiquer le Jazz. Il aime avoir un grand qui va vers le cercle, en pick-and-roll, et qui contre. »

Preuve que la greffe fonctionne, son impact contre les Kings. Il a compilé 8 points et 9 rebonds en 16 minutes, mais surtout, quand il était sur le parquet, Utah a dominé Sacramento de 18 points ! Son rôle est surtout d’assurer l’essentiel quand Rudy Gobert souffle, mais si en plus, il peut être si décisif et faire de telles différences, alors le Jazz ne va pas s’en plaindre et sera encore plus fort cette saison.

« Je veux être avec les gagnants. Je dois le prouver. Je peux apporter dans une équipe qui gagne, c’est à moi de le montrer. J’ai été le meilleur rebondeur et contreur de la ligue par le passé, mais désormais, je veux participer à des victoires et évoluer dans une grosse équipe. »

De quoi espérer retrouver ainsi, sur des courtes séquences, une partie du Hassan Whiteside dominant statistiquement, aperçu entre 2014 et 2020, surtout à Miami et furtivement à Portland. Car la saison passée, chez les Kings, il est passé à côté avec seulement 8.1 points et 6 rebonds de moyenne en 36 matches.

« J’ai eu le Covid-19 et des blessures », rappelle-t-il. « J’ai manqué le training camp, je ne savais pas dans quelle direction la franchise allait. Un jour, on faisait ci, le lendemain ça. L’année a été difficile à Sacramento. »

Preuve de son implication et de sa motivation, il s’est chauffé cette nuit avec JaMychal Green et les deux ont rejoint les vestiaires avant tout le monde.