Caris LeVert proche du retour

C’est une bonne nouvelle pour des Pacers en difficulté en ce début de saison. Avec une seule victoire en quatre matches, les hommes de Rick Carlisle ont besoin d’un coup de pouce et c’est Caris LeVert qui pourrait l’offrir.

En effet, l’arrière/ailier, blessé depuis un mois suite à une fracture de fatigue au niveau des vertèbres lombaires, est sur le retour. Il a participé à l’entraînement collectif mardi.

« Ça fait du bien d’être en compagnie de ses coéquipiers », a-t-il déclaré, comme le rapporte le site des Pacers. « Je me sens bien, je suis impatient. J’ai prévu de jouer prochainement, mais je n’ai pas de date encore. »

Indiana va passer par Toronto et Brooklyn ce mercredi et vendredi, avant de revenir pour trois matches de suite à domicile. Est-ce possible de voir Caris LeVert revenir durant une de ces trois rencontres à la Bankers Life Fieldhouse ? « Je ne sais pas quand il pourra jouer », répond pour le moment Rick Carlisle.

L’important pour la franchise, c’est de préparer l’ancien de Brooklyn physiquement, pour supporter l’effort d’un match NBA et tenir sur le long terme. Rappelons qu’avec sa terrible blessure de novembre 2018 puis sa tumeur au rein opérée en début d’année 2021, le joueur n’a joué qu’entre 40 et 47 matches par saison depuis trois ans.

« Il est un de nos meilleurs joueurs », conclut son coach. « C’est un grand athlète, un scoreur et défensivement, il va nous aider. Pour son retour, le plus tôt sera le mieux, mais il faut que ça se fasse au bon moment. »