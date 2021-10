Joueurs de la semaine | Une première pour Miles Bridges

Même si Ja Morant aurait fait un beau vainqueur à l’Ouest, la NBA lui a préféré Stephen Curry comme Player Of The Week, auteur d’une première semaine à 31 points, 9 rebonds et 7 passes de moyenne. Le tout pour trois victoires en trois matches. C’est la 17e fois en carrière que le meneur des Warriors reçoit cette récompense.

A l’Est, c’est une première puisqu’il s’agit de Miles Bridges, lui aussi invaincu avec les Hornets avec trois victoires. L’ailier dunkeur a pris la saison par le bon bout avec 25 points, 8 rebonds et 2.7 interceptions de moyenne.

Ont également reçu des votes : Nikola Jokic (DEN), CJ McCollum (POR), Ja Morant (MEM) et Karl-Anthony Towns (MIN) à l’Ouest ; Seth Curry (PHI), Spencer Dinwiddie (WAS), Kevin Durant (BKN), Tyler Herro (MIA), Zach LaVine (CHI), Evan Mobley (CLE) et Julius Randle (NYK) à l’Est.

