Avec la victoire des Nuggets sur le parquet des Suns, Sacramento a créé l’exploit de la nuit en allant gâcher la première de la saison des Blazers à domicile. Parmi les facteurs qui ont fait pencher la balance en faveur des hommes de Luke Walton, la performance d’Harrison Barnes a été décisive.

Auteur de son meilleur match en carrière avec ses 36 points, le « stretch four » a notamment pris feu au cours du troisième quart-temps en collant six paniers à 3-points ! Déjà devants au score, les Kings ont ainsi pu conforter leur avance, terminant la période en tête de 15 longueurs (85-100).

Précieux jusqu’à la fin

Portland a tout donné dans la bataille pour revenir, mais s’est de nouveau cassé les dents sur Harrison Barnes qui a enchaîné un dunk et un panier à 3-points de plus avant de repousser définitivement les locaux dans les deux dernières minutes, avec un nouveau panier derrière l’arc et deux précieux lancers à 8 secondes de la fin.

Avec son 8/11 de loin, Harrison Barnes a dépassé les attentes de son coach. Luke Walton l’avait incité à prendre 8 paniers à 3-points en moyenne, son protégé en a donc mis 8 ! « C’est vraiment la façon dont on veut voir jouer Harrison tout le temps. Certains soirs ils rentreront, d’autres non, mais on veut clairement qu’il prenne ces tirs », a ainsi déclaré l’entraîneur de Sacramento après la rencontre.

De bon augure, alors qu’un nouveau test grandeur nature va se présenter demain pour les Kings face au Jazz.